Надупчен на решето: Ефектът от касетъчните боеприпаси на фронта в Украйна (ВИДЕО)

Какво е предимството на касетъчните боеприпаси? С един снаряд може да убиеш далеч повече противникови войници, отколкото с конвенционален. Според данни на американската армия за боеве по време на войната във Виетнам броят на изстреляните конвенционални високоексплозивни (HE) 155-милиметрови снаряди за всеки убит в боя вражески войник е бил 13,6, в сравнение с едва 1,7 за касетъчните боеприпаси: Как касетъчните боеприпаси ще помогнат на Украйна: Експертно обяснение

Какви са пораженията от такива боеприпаси можете да видите в поредно видео – не е за хора със слаби нерви. В случая, руският войник е жив – предвид обаче много лошата организация като лечение дори на по-леки рани, което често води до усложнения и смърт сред руски войници в Украйна, които при адекватни грижи може да бъдат спасени, би било интересно да се разбере каква е точната съдба на войника:

Междувременно, постоянно излизат видеокадри от стрелба с касетъчни боеприпаси. Поредното такова място е Водяне, на 8 километра южно от Авдеевка, най-силната украинска позиция в тила на окупирания от руснаците град Донецк. По-долу можете да видите и как точно се стреля с такива боеприпаси със самоходна френска гаубица Caesar, предоставена от Дания:

Cluster munition falling on the heads of Russian infantry in Vodyane, southeast of Avdiivka. pic.twitter.com/YtUg57uHtU