С магаретата напред: Русия се радва на шизофренната дипломация на Тръмп за Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Серията от противоречиви сигнали от Съединените щати по най-важната световна и особено европейска тема – война в Украйна, продължава да всява несигурност какво всъщност ще се случи. Защото поне досега, от всички сигнали за седмица и половина – откакто американският президент Доналд Тръмп говори с руския си колега Владимир Путин по телефона, Русия запазва най-твърда линия на поведение във вече започналата игра на тронове на бойното поле "Украйна".

Никакви отстъпки на територии – това е посланието от руска страна преди старта на първите разговори със САЩ за Украйна. Послания в този дух отправиха както руският външен министър Сергей Лавров, който е част от руската делегация в Саудитска Арабия, така и постоянният представител на Руската федерация в ООН Василий Небензя. И двамата дадоха да се разбере, че каквото Русия е завладяла в Украйна, остава нейно – нещо повече, руските претенции да бъдат изцяло взети Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област не са смирени предвид изявленията на тези руски дипломати. В момента руската армия не контролира общо 30% от общата територия на тези четири украински области, обявени за руски с фалшиви референдуми. Казаното от Лавров и Небензя е просто продължение на вече заявеното от Путин миналата година – ще говорим за мир, когато и последният украински войник напусне Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област – докато от американска страна хора под Тръмп отвреме-навреме коментират, че тежки компромиси трябва да направят и двете страни, за да има мир. Отделно, Лавров и Небензя говорят против участие на Европа в мирните преговори – руският военен министър пак прокара кремълската опорка, че Старият континент иска да замрази войната, за да подготви Украйна за следваща фаза на военни действия: САЩ и Русия започват преговори в Рияд за договаряне на край на войната в Украйна

"There can be no talk of territorial concessions to Ukraine in the process of settling the war." - Russian Foreign Minister Sergei Lavrov. pic.twitter.com/YCjYTsjgbL — WarTranslated (@wartranslated) February 17, 2025

🤡 Russia's UN permanent representative Nebenzya claims Ukraine has "irreversibly lost" Donetsk, Luhansk, Kherson & Zaporizhzhia. He added that the war’s "hot phase" may soon end, insists EU & UK can’t be part of future Ukraine deals and demands Ukraine to be neutral &… pic.twitter.com/aHkB47P8vw — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 17, 2025

Интересен факт – в Саудиска Арабия от руска страна не се появи Сергей Наришикин, ръководителят на руското външно разузнаване. "Никой от членовете на руската делегация в Саудитска Арабия изглежда не е сред най-близкия вътрешен кръг, който Путин вероятно би упълномощил да участва в сериозни преговори от негово име, но Путин може да възнамерява да включи повече доверени лица в бъдещи кръгове от преговори или може да се доверява засега на хората, пратени в Саудитска Арабия за старт", коментира ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната: Путин подготвя тежката категория преговарящи за Украйна

На този фон сигналите от САЩ т.е. Тръмп са крайно противоречиви и дори шизофренни, без видима устойчва линия. Пример - представителят му за Украйна о.з. генерал-лейтенант Кийт Келог внезапно каза, че американски войници може да се появят в Украйна като част от мироопазващ контингент, но преди това Тръмп заяви пред Fox News, че не е съгласен изобщо, че Русия е заплаха номер едно за НАТО и Европа. Путин иска да спре войната в Украйна, продължи Тръмп противно на всички предупреждения от Зеленски и от Европа, че на руския диктатор може да се вярва. Американският президент продължи и как било "много лесно" войната в Украйна да спре – и че ако Русия продължала напред, Западът щял да има много големи проблеми. Припомняме, че на срещата на инициативата „Рамщайн“ в Брюксел в средата на миналата седмица американският министър на отбраната Пийт Хегсет категорично каза, че мироопазващи сили в Украйна няма да включват американски войници. Във Financial Times пък се появи спекулация, че Тръмп е готов да оттегли и американските войници в прибалтийските държави т.е. на част от границата на НАТО с Русия – информацията в материала е от неназовани източници, предпочитащи да останат анонимни, а самата статия е анализ на колумниста Гидеон Рахман за случилото се на Мюнхенската конференция по въпросите на сигурността. Рахман е категоричен – европейците трябва бързо да почнат да се готвят за времето, когато САЩ и американските войници няма повече да им помагат решаващо в сферата на сигурността: Миротворци в Украйна: САЩ дават разнопосочни сигнали, Европа остава разделена по въпроса

Друг интересен факт – Кирил Дмитриев, който също е част от руската група за мирните преговори и е ръководител на Руския фонд за директни инвестиции, вече каза, че се е срещал с американски представители. Официално няма обяснение за какво точно са говорили, но най-вероятно е за вдигане на американските санкции срещу Русия – ако това се случи, Путин ще получи нова живителна кръв да финансира военната си кампания в Украйна.

Междувременно, най-вероятният бъдещ германски канцлер Фридрих Мерц категорично обяви в дебат с други политически лидери в Германия, включително Алис Вайдел, че Германия трябва да подкрепя Украйна и да не заема половинчати позиции. Вайдел получи подкрепа от Илон Мъск и се обяви за спиране на германската военна помощ за Украйна, както и за възстановяване на бизнес отношенията с Русия:

🇩🇪 Friedrich Merz, head of Germany's CDU, took aim at pro-Russian party leader Alice Weidel during a TV debate. Weidel wants to restore Russian gas ties and rebuild relations with "the fool." Merz firmly declared, "We stand with Ukraine and will protect the current Europe." pic.twitter.com/O7omdY58l8 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 17, 2025

Аналитичен поглед от България

"Доналд Тръмп не е изразил още цели на американската политика, които САЩ биха искали да постигнат като сложат край на войната в Украйна, нито пък е изказал някакви искания за това какво задължително трябва да бъде включено в един мирен договор. Тоест наблюдаваме рядък случай, когато един владетел се отклонява от максимата на Клаузевиц "войната е продължение на политиката с други средства" в своята политика и не изисква нищо, за да насърчи интересите на собствената си страна". Това написа в личния си профил във Facebook близкоизточният анализатор Русланд Трад: Историята говори: Сценарият на Първата световна война заплашва Украйна

Тръмп опитва да сложи бърз край на войната в Украйна, защото обеща – замразяването е по-лесно, но не и с всички други проблеми: окупираните украински земи, разрушенията, европейската архитектура за сигурност, обобщи Йордан Божилов, основател на Софийския форум за сигурност. Влизаме в нов свят – в него не принципите, а силата ще е ръководен принцип, подчерта той пред bTV. А Руслан Трад задочоно е съгласен – според него Тръмп гледа на света все едно сме XIX век и Великите сили сключват договори помежду си за сметка на всички останали.

"Тръмп явно също вярва, че ролята на САЩ в подкрепа на Украйна е по-голяма, отколкото е в действителност, и че без американска помощ фронтът ще се срине. В действителност европейците вече отпускат повече военна помощ от американците (и биха могли да я увеличат още); самата Украйна е развила значително собствената си военна индустрия и произвежда сама много ключови военни системи. Прекратяването на американската подкрепа несъмнено ще навреди на Украйна, но това не означава, че всичко ще се разпадне. Тръмп вероятно също така вярва, че руснаците са много по-силни, отколкото са в действителност. Руските въоръжени сили бързо деградират технически, преминават към все по-архаични тактики, липсват им бронирани превозни средства и дори започнаха да използват впрегатни животни за логистика (т.е. магарета). При тези условия не е абсолютно гарантирано, че руснаците ще успеят да увеличат успехите си срещу Украйна, дори ако военната помощ от САЩ спре. Украйна все още може да спечели войната само с европейска помощ, въпреки че това ще отнеме повече време и ще бъде свързано с тежки загуби от страна на самите украинци“, добавя Трад. И подчертава, че всичко ставащо е резултат от липса на ясна стратегия от страна на Европа за Украйна: „Ключът е в това какво ще направи Тръмп, когато първоначалните му стремежи се провалят и той е принуден да предложи по-сериозна и работеща стратегия за Украйна. В момента най-лошата ситуация - при която американците напълно прекратяват всякаква помощ и забраняват на европейците да купуват техни оръжия, които да предадат на Украйна - е много малко вероятна. Самият Тръмп вече даде сигнали, че ще позволи закупуването на американски оръжия от европейски държави, които да бъдат предадени на Украйна": Тръмп е отворен към идеята Европа да купува оръжия от САЩ за Украйна

Russian army is significantly suffering from a shortage of vehicles on the front, so they are using donkeys. pic.twitter.com/0AFI60cGxG — WarTranslated (@wartranslated) February 17, 2025

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Лека промяна в посока по-голяма интензивност на бойните действия в Украйна. За денонощието на 17 февруари бойните сблъсъци там са 139 по официални украински данни. Това е с 10 повече на дневна база. Намалява доста рязко мащабът на руските бомбардировки с управляеми авиобомби – 99, с 42 по-малко на дневна база. От тях в Курска област са хвърлени 30 управляеми авиационни бомби – тоест, по цели на руска територия. Има намаление и на обема на руския артилерийски обстрел – 5000 изстреляни от руснаците снаряди т.е. с 500 по-малко на дневна база. Запазва се нивото що се отнася до използваните от руснаците за деня FPV дронове – малко над 2900, показва сутрешната сводка на украинския генщаб.

Воїни 110-ї окремої механізованої бригади знищили російський танк Т-90 "Родной" на Покровському напрямку, Донеччина pic.twitter.com/Lq84E2Bt3h — Мисливець за зорями (@small10space) February 17, 2025

Най-горещото направление е Покровското – 55 отбити руски пехотни атаки там. Още 23 са спрени в Новопавловското направление, което е съседното от юг на Покровското. Видимо вчера тези два участъка на фронта са основно поле на руската военна активност – никъде другаде тя не се доближава дори до числата от тези две направления. В Курска област е имало 13 руски пехотни атаки, в Купянското направление – 10, като това са единствените две други направления с двуцифрено число атаки.

Създаденият от украински лейтенант с позивна Алекс украински военен телеграм канал "Офицер+" коментира, че всъщност Новопавловското направление и конкретно линията Улакли – Константинопол е основно поле на бойни действия. След като се провалиха с атака с 40 единици бронирана техника, сега хвърлят вълни от пехота, ползват и мотори – с идеята да приключат с остатъка от Кураховското направление и да се съсредоточат върху Покровск, добавя каналът. (КАРТА) Този руски натиск доведе до навлизане на руски войници в южните и западните части на Улакли и вероятно, ако продължава така, заради численото превъзходство руската армия ще успее да превземе селото, въпреки многото жертви. Руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" също отчита руски напредък в Улакли. Колегата на "Офицер+" Станислав Бунятов добавя, че в Удачно, което е малко по-на север, в Покровското направление, с FPV дронове украинците продължават да спират руските атаки. На юг, при Велика Новоселка, ISW отчита руски напредък към Новоселка и Новоочеретувато т.е. към административната граница на Днепропетровска област - Още: Зеленски не отстъпи на Тръмп за природните богатства на Украйна. Европа готви ударно помощ (ОБЗОР – ВИДЕО)

Russian troops in the Donetsk sector almost reached their destination, but something went wrong. pic.twitter.com/DhDPL6oHoM — WarTranslated (@wartranslated) February 17, 2025

Противно на описанието от Алекс за Новопавловското направление, за Купянското направление има украински данни, че руснаците почват да ползват повече бронирана техника. Украинското командване "Хортица" съобщи за руски опит за атака към Борово, в района на Богославка – руснаците се мъчат да овладеят Борово, за да създадат устойчиво предмостие през река Оскол и южно от Купянск, не само от север, където лека-полека се мъчат да се настанят по-сигурно в Двуречна:

🇺🇦 On the Kupyansk front, drone operators from the 429th Achilles Regiment, alongside fighters from the 1st Brigade "Bureviy" of the National Guard, halted a Russian assault—destroying one APC and damaging three more. pic.twitter.com/tBjF8D7RAJ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 17, 2025

Подобно положение, с неуспешни опити за по-мащабни руски атаки с бронирана техника, има и при река Жребец, линията Терно – Ямполовка – Ивановка – Колодяз:

Lyman front: Russian forces continue assaults with infantry and armor. Artillerymen of the 63rd Mechanized Brigade, made a precision shot with a 2S1 howitzer, hitting a Russian BMP with a direct hit—despite a blizzard and a nearly 10 km distance. pic.twitter.com/5eiqSlxp5Y — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 17, 2025

За Курска област руското военно министерство обяви, че западно от град Суджа е овладяно село Свредликово. Геолокализирани видеокадри, които да го потвърждават, още няма. Има обаче кадри от Николско - севернокорейски войници падат в украински плен, след като 155-та бригада на руската морска пехота претърпя ужасно крушение: Пълен погром: Руска колона с танкове и БТР-и е разбита в Курск (ВИДЕО)

🇺🇦 Ukrainian #drones captured North Korean troops chaotically retreating from Nykolskyi after being abandoned by #Russia’s 155th Marine Brigade.

🎵 Soundtrack: Boris Grebenshchikov’s "Podmoga", in #Korean – a fitting tribute to their “alliance.”



More: https://t.co/147wfn5fmN pic.twitter.com/zErf0oPlCx — InformNapalm (@InformNapalm) February 17, 2025

Тази нощ Руската федерация изстреля 176 дрона клас "Шахед" по цели в Украйна. 103 са свалени с ПВО и мобилни огневи групи, 67 са приземени с електронно заглушаване, сочи сводката на украинските ВВС. Това означава, че 6 дрона са преминали - щети има в Кировоградска област, Харковска област, Киевска област и Черкаска област: Дрон удари жилищен блок в Украйна. Куп руски петролни съоръжения под атака за месец и половина (ВИДЕО)