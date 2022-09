С траурна церемония изпратиха Михаил Горбачов (СНИМКИ и ВИДЕО)

Хиляди московчани се стекоха пред залата с тялото на първия и последен лидер на СССР - Михаил Горбачов в Москва, за да отдадат почита си към него. Той спечели възхищението на Запада заради реформите си, но живя и достатъчно дълго, за да види как ръководството на Русия отменя голяма част от тях, съобщава "Ройтерс".

Показателно, погребението се проведе без държавни почести, а президентът Путин се извини с натоварена програма и затова така и не се появи. Той изпрати венец с лента в цветовете на националното знаме, за да почете паметта на първия и единствен президент на Съветския съюз, починал на 30 август на 91-годишна възраст. Над 20 венци бяха изпратени също от премиера Михаил Мишустин, правителството, президентската администрация, държавни органи, различни компании и организации, предаде ТАСС.

Траурната церемония за покойния се състоя днес в Колонната зала на Дома на Съюзите в близост до Кремъл.

На церемонията присъства премиерът на Унгария Виктор Орбан с делегация от страната. Поклонението бе посетено от посланиците на САЩ, Великобритания, Германия, Франция, Япония и Испания в Москва, които положиха цветя пред ковчега и изразиха съболезнования пред роднините на експрезидента на СССР.

