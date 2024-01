С усмивка на лице: Алексей Навални се появи за първи път от новия затвор (СНИМКИ и ВИДЕО)

На 10 януари политикът взе участие в разглеждането на иск срещу бившата си колония във Владимирска област. Той оспорва 12-дневния си арест в наказателна килия заради пререкание с инспектор.

⚡️ Navalny was shown for the first time via video link from the special regime prison in the settlement of Kharp in Yamal, Russia



The Kovrov city court held a hearing on the politician's lawsuit for illegal placement in a solitary confinement cell. pic.twitter.com/FVx2QC12BJ