Самолетът на Пригожин бил на поправка преди фаталния полет: Кой е Евгений Пригожин (ВИДЕО)

Информацията за казаното беше разпространена от руския телеграм канал ВЧК-ОГПУ. Той е известен с това, че е приближен до ФСБ и често оповестява новини от кухнята на Кремъл.

ВЧК-ОГПУ разпространи и аудиозапис с казаното от роднините на Распопова, които предават какво тя им е разказвала.

Няколко часа преди излитането и фаталния курс Кристина казала, че полетът им е отложен.

"Тя каза, че самолетът е бил на поддръжка или малък ремонт, чакат излитане", каза близък на Распопова, който разговарял с нея преди полета.

Междувременно пътят през село Куженкино, край който се разби самолетът на Пригожин, беше блокиран от служители на руската милиция и руските служби. На мястото на катастрофата работят криминалисти и следователи.

Един от фрагментите на самолета лежи на входа на село Куженкино, на около 2 километра от мястото на катастрофата. Полицията е отцепила останките, наблизо има няколко коли на специални служби:

Стана ясно и, че издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин се е прибрал в Москва късно снощи, след като беше на посещение в Курск. Не е ясно дали така е планирано или пътуването е извънредно. Руският опозиционер Андрей Пионтковски вече коментира, че смъртта на Пригожин е предупреждение за Путин, а не организирана по негова заповед операция: Путин на концерт в Курск: Празнуваше ли гибелта на Пригожин? (ВИДЕО)

Освен това, официално контролирани от Кремъл руски държавни агенции като РИА Новости съобщават, че всички тела, намерени на мястото на катастрофата, вече са изпратени за ДНК експертиза. Намерен е и телефон, принадлежал на Пригожин:

All the bodies of those who died as a result of the crash of #Prigozhin's plane were taken out of the crash site and sent to the morgue for a forensic medical examination.



Before the fall, the Embraer plane lost 2.4 km of altitude in 30 seconds. Prior to this, there had been no… pic.twitter.com/TWroD7jFg0