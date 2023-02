Пригожин обвини Шойгу и Герасимов в държавна измяна (ВИДЕО)

ОЩЕ: Заради Пригожин напрежението в руската армия расте (ВИДЕО)

Думите са от аудиозапис на Пригожин, публикуван в един от каналите му в Телеграм - този на пресслужбата му.

"Началникът на щаба и военният министър дават заповеди наляво и надясно, с които казват на ЧВК Вагнер да не се дават боеприпаси, да не им се оказва въздушна подкрепа. Получихме информация, че са ни спрели раздването на лопати за копаене на окопи. Има директено противодействие, чиято цел е да унищожи ЧВК Вагнер. Това може да бъде определено като държавна измяна в момент, в който стотици от бойците на ЧВК Вагнер се бият за превземането на Бахмут", избухна Пригожин.

The conflict between Prigozhin and officials from the Russian Ministry of Defense reached its peak.



Now Prigozhin has accused Chief of General Staff Gerasimov and Defense Minister Shoigu of treason.



The audio recording was published by Prigozhin's press service. pic.twitter.com/1easl78jzP