САЩ отпускат нов пакет военна помощ за 275 млн. долара на Украйна

"САЩ обявяват днес ново значително увеличение на оръжията и оборудването за Украйна, за да подкрепят смелия украински народ, който защитава страната си", заяви държавният секретар Антъни Блинкен. "Този пакет на стойност 275 млн. долара, който е част от усилията ни да помогнем на Украйна да отблъсне нападението на Русия край Харков, съдържа спешно необходими способности", добави Блинкен, цитиран от БГНЕС.

Миналия месец американските законодатели приеха дълго отлагано споразумение за военна помощ за Киев в размер на 61 млрд. долара след месеци на разправии в Конгреса. Оттогава насам президентът Джо Байдън нареди да бъдат изпратени пет транша военна помощ за Украйна.

"Помощта от предишните пакети вече е стигнала до фронтовите линии и ние ще придвижим тази нова помощ възможно най-бързо", увери държавният секретар.

По-рано днес стана ясно, че украинските въоръжени сили са получили още една система за противовъздушна отбрана IRIS-T от Германия. Така Украйна вече има четири такива системи със среден обсег и една система IRIS-T с малък обсег, посочва Шпигел.

