"Видях огнено кълбо": Малък самолет се разби във Великобритания (ВИДЕО)

Малък самолет се разби на летище Саутенд в Есекс, Великобритания, съобщава британския новинарски канал Sky News. Инцидентът е станал малко преди 16.00 часа местно време. Самолетът, участвал в инцидента, е Beech B200 Super King Air. Според услугата за проследяване на полети Flightradar, самолетът е излетял в 15:48 ч. и е бил на път за Лелистад, град в Холандия. Един мъж, който е бил на летище Саутенд със семейството си по време на катастрофата, каза, че самолетът „се е разбил с главата надолу в земята“.

Кадри в социалните мрежи показват огромни пламъци и голям облак черен дим, като един от свидетелите разказва, че е видял „огнено кълбо“.

Пожарната и спасителна служба на окръг Есекс съобщи, че четири екипа, заедно с автомобили с висока проходимост, са пристигнали на мястото на инцидента. Четири линейки и четири автомобила с екипи за реагиране в опасни зони са на мястото на инцидента, съобщиха от службата за бърза помощ на Източна Англия. ОЩЕ: Публикуваха предварителен доклад за катастрофата на самолета на Air India

На летище Саутенд е изпратена и въздушна линейка.

„Работим с всички аварийни служби на мястото на инцидента в момента и тази работа ще продължи няколко часа.“ „Моля, молим обществеността да избягва тази зона, когато е възможно, докато работата продължава", се казва ви зявление на полицията.

