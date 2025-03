САЩ-Украйна, рунд втори в Рияд: Разнопосочни сигнали и нюанси (ВИДЕО)

В 9 ч. българско време на 24 март американска и руска делегация започнаха преговори столицата на Саудитска Арабия - Рияд - за частично прекратяване на огъня в Украйна, като се очаква след тази среща да има още един кръг от преговори между американските и украинските екипи. На отделни срещи ще бъдат обсъдени подробностите за прекратяване на атаките срещу енергийни съоръжения и гражданска инфраструктура, както и спиране на нападенията в Черно море, за да се гарантира безопасността на търговското корабоплаване, съобщава The Guardian.

Миналата седмица руският диктатор Владимир Путин се съгласи да спре ударите по украински енергийни съоръжения за 30 дни след телефонен разговор с Доналд Тръмп, но това така и не се случи - всичко е само на думи и издирваният от съда в Хага стопанин на Кремъл продължава с атаките по цивилни обекти. Все още има неяснота относно това какво представлява енергийната инфраструктура, а Киев настоява защитата да обхване и железопътните линии и пристанищата.

Вчера, на 23 март, в Саудитска Арабия се проведоха преговори между делегациите на САЩ и Украйна. След тях украинският министър на отбраната Рустем Умеров заяви, че разговорът е бил "конструктивен и смислен - обсъдихме ключови въпроси, по-специално в енергийния сектор“.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза, че освен възстановяването на сделката за зърното ще бъдат обсъдени и други „нюанси“ и „аспекти“ за спиране на сраженията.

Какво точно се обсъжда днес в Рияд? Има доста смесени послания. В американската версия на разговора между Тръмп и Путин от миналата седмица се казва, че разговорите ще се съсредоточат върху прилагането на „прекратяване на огъня в областта на енергетиката и инфраструктурата“. Украинският отчет за разговора между Тръмп и Володимир Зеленски е в унисон с това, като там се говори и за спиране на ударите по „енергийната и друга гражданска инфраструктура“.

Вчера в ефира на американската телевизия CBS съветникът по националната сигурност на САЩ Майк Уолц говори за „въздушно прекратяване на огъня“, което според него вече било налице. Такова нещо обаче няма - Русия продължава с масовите удари по цивилни обекти от въздуха: Примирие ли? Хора горят живи в домовете си след брутална атака по Киев (ВИДЕО, СНИМКИ).

"A ceasefire on aerial infrastructure is in effect right after Trump and Putin's call," Waltz claims. pic.twitter.com/iKyLt6pr7D