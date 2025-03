Пешките на Тръмп се излагат с Украйна като за световно: Език мой, враг мой (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Руснаците убиха баща, 5-годишната му дъщеря и раниха 11-месечно дете. Общо трима души са загинали в Киев в резултат на руската атака. Преди това беше убито семейство в Запорожие, а колко други подобни неща се случиха преди това? Интересно е да чуя отново мнението на Стив Уиткоф". Тези думи на лейтенант Андрий Коваленко, който е ръководител на Центъра за борба с дезинформацията към Съвета за сигурност на Украйна, са доста показателни (Коваленко писа в канала си в Телеграм). Защо – защото Уиткоф буквално парафира пред пропагандиста Тъкър Карлсън, отдавна защитаващ прокремълски позиции, че фалшифицираните референдуми в Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област за присъединяване към Русия всъщност отразяват нещата вярно: Главен преговарящ на Тръмп натиска в посоката на Путин за окупираните украински земи (ВИДЕО)

Уиткоф се оправда, Уолц смайва

Доста бързо главният преговарящ за Близкия изток (не за Украйна) Уиткоф се оправда за казаното. Пред Fox News той промени тона – в Русия имало гледна точка, че окупираното от армията ѝ е нейно и руско, аз не вземам страни. "Просто не виждам да иска да превземе цяла Европа – това не е Втората световна война, НАТО вече съществува", подчерта американецът и изрази позиция, че Путин почва да държи на думата си, а европейците също почвали лека-полека да вярват в това.

🇺🇸 Trump’s special envoy Witkoff on Ukraine’s occupied territories: “Putin may claim they’re Russian, but I’m not taking sides. I just don’t see him trying to take over all of Europe—this isn’t WWII, NATO exists. I take him at his word, and I think Europeans are starting to as… pic.twitter.com/Gu8OLh7nWp — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 23, 2025

На фона на решението на Европейския съвет да ускори превъоръжаването си, твърдението на Уиткоф е повече от смешно. Но дори то не може да се сравнява с думите на съветника по националната сигурност на САЩ в Белия дом Майк Уолц, че имало "спиране на огъня по въздушна инфраструктура". Какво точно значат тези думи, само той си знае – в нощта на 22-ри срещу 23-ти март за пореден път се видя - Още: Примирие ли? Хора горят живи в домовете си след брутална атака по Киев (ВИДЕО, СНИМКИ)

"A ceasefire on aerial infrastructure is in effect right after Trump and Putin's call," Waltz claims. pic.twitter.com/iKyLt6pr7D — WarTranslated (@wartranslated) March 23, 2025

Реалността в Украйна

Още от 11 март има предложение за безусловно прекратяване на огъня. Путин трябва да бъде притиснат и да има истинска негова заповед за спиране на ударите – това заяви по същество украинският президент Володимир Зеленски в традиционното си вечерно обръщение. Въпреки уж съгласието да има примирие – дори само по енергийна инфраструктура, както каза Путин, Русия не спира да нанася удари по гражданска инфраструктура в Украйна: Зеленски: Русия протака войната, трябва да притиснем Путин да спре ударите (ВИДЕО)

И още – Зеленски направи и традиционния си седмичен обзор колко руски дрона и руски авиобомби валят в Украйна, конкретно за изминалата седмица. Числата са ужасяващи, за пореден път – 1580 руски авиационни бомби и 1100 руски ударни дрона (клас "Шахед"):

Конкретни примери за отношението на Путин към мира – в Херсон хора, поправящи разрушен от руски удар покрив, бяха обстреляни с дрон:

Russian forces attacked civilians in Kherson with a drone while they were restoring a building. Another deliberate strike on innocent people just trying to rebuild. pic.twitter.com/LNFzc6c9is — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 23, 2025

(ВИДЕО, 18+ - може да се види само от регистрирани потребители на "Х" и само ако са влезли в профила си) В Одеса, в полицейски участък беше взривена граната – работната версия е, че е направено от жена, която е внесла гранатата в чанта. В Украйна вече имаше няколко случая, при които бяха взривявани по такъв начин гранати и бомби, след като руските специални служби успяват да вербуват хора да занесат "един пакет" на определено място, без на "куриера" да е ясно какво носи:

Иначе в Саудитска Арабия вече започна втори кръг от преговори за примирие в Украйна. Официални пространни изявления засега няма – неофициално се твърди, че се изглаждат технически аспекти по проекта за споразумение. Разговорите продължават днес, 24 март, и с руската делегация: Преговорите между САЩ и Русия за Украйна ще започнат в Саудитска Арабия

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Няма особена промяна във военната активност в Украйна. Общо на 23 март е имало 140 бойни сблъсъка – със 7 по-малко на дневна база, според официалните украински данни. Руснаците са хвърлили 97 управляеми авиобомби (КАБ) т.е. 25 по-малко на дневна база. 14 от руските авиобомби са хвърлени в Курска област. Почти 6500 артилерийски снаряда са изстреляни от руската армия, с около 100 по-малко на дневна база. Руските войници са използвани 2350 FPV дрона-камикадзе, с 450 по-малко на дневна база, сочи информацията от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещото направление е Покровското – 61 отбити руски пехотни атаки там, като от посочените райони на боеве не изглежда да има някаква особена промяна. В района на Андреевка (границата между Покровското и Новопавловското направление) вече има по-сигурни украински позиции, позволяващи много ефективни обстрели срещу настъпващи руски войници, твърди украинския военен телеграм канал "Офицер+", създаден и поддържан от лейтенант с позивна "Алекс". Руското военно министерство обяви официално превземането на село Срибне, малко населено място по южната дъга на Покровск. 17 са станали в Курска област - там продължават руските опити руски части да преминат по-устойчиво в украинската област Суми и няма досега нищо потвърдено като по-сериозен пробив, също толкова са били и в Торецкото направление. 11 руски пехотни атаки е имало в Лиманското направление – няма друго направление, в което да са станали двуцифрен брой руски пехотни атаки – Още: Нов украински пробив в Русия - в Белгородска област, макар и малко (ВИДЕО)

Квадробери на квадроциклах кожного дня залітають в Басівку і там зникають 🔥

Тупо смертники ☠️ pic.twitter.com/mPIC5IL86G — Raver ꑭ\(^o^)/ꑭ (@Raver__) March 21, 2025

Украинският военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец публикува нов анализ. В Купянското направление той обръща внимание, че руснаците продължават да опитват да съединят няколко малки предмостия през река Оскол в едно голямо, северно и южно от Купянск (съостветно района на Двуречна и Кондрашовка, както и района на Колесниковка, Крухляковка и Загризово), като така изградят добри позиции от север и юг за обкръжаване и атака на град Купянск. Дотук – безрезултатно, констатира Машовец. Експертът отчита и успешна операция на Трета щурмова бригада, която разчисти село Надя, в близост до района на Загризово, Лозово и Першотравнене т.е. линията към Борово, от юг на Купянск (КАРТА ВИДЕО, 18+). Руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" обаче пише, че в района на Двуречна имало руски напредък – при селата Тополи и Каменка, влошавало се било и положението на украинската армия в Торецк, според канала, който не дава повече подробности. ISW отчита руски напредък по улица "Чайковска" в северен Торецк на база геолокализирани видеокадри от украински удари с FPV дронове по руска пехота.

Според Машовец не много по-различно стоят нещата в Лиманското направление. Руската армия продължава да се мъчи да премине през река Жребец, по линиите Макеевка – Грековка и Ивановка – Колодяз – Зелена долина. Малък руски напредък има към Зелена долина, отчита той. Тук руската идея също е голям плацдарм през Жребец, за да бъде изтикана украинската армия към река Северски Донец и по възможност първо да се превземе Северск. Ямполовка удържа, затова руснаците опитват да заобиколят по-на юг, през Торско и да излязат в тил на украинските части при Ямполовка, което ще позволи по-голям руски пробив през река Жребец и заплаха за Билохоровка (Белогоровка) и Серебрянския горски резерват точно с перспектива руски натиск към Северск, добавя и "Офицер+" (КАРТА).

За Новопавловското направление Машовец е категоричен - украинската армия удържа Преображенка и Надиевка, с което не позволява на руснаците да отчетат отново напредък по южната дъга на Покровск. Боевете продължават и в селата Константинопол и Андреевка, с което руската армия не е изпълнила задачата си да пресече и прекъсне магистралата Запорожие – Донецк, казва украинският военен експерт. Той съобщава и, че откъм Велика Новоселка руският напредък на север, по река Мокра Яла, за излизане във фланг на Константинопол, се е забавил изключително много, до село Бурлатско. Според Машовец, в този участък на фронта руснаците страдат от липсата на достатъчно резерви за по-интензивно настъпление.

"Меко казано е преждевременно да се крещи за дълбок руски пробив в Запорожие", завършва украинският военен анализатор, визирайки западната част на областта. Там руснаците още не са стигнали дори до пътя Степово – Щербаки, твърди Машовец, като думите му не се различават особено от казаното от него преди 5 дни: Не се връщайте: Губернаторът на Белгород развенча внушенията, че всичко е наред (ВИДЕО)

Почти няма организирани военни колони от руска страна, особено в Покровското и Купянското направление. По двама-трима души, понякога с автомобил, дори не бронирана техника – това е най-честата картина на боевете напоследък според "Офицер+".

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 99 дрона клас "Шахед" и безпилотни летателни апарати-примамки по цели в Украйна. С ПВО и мобилни огневи групи са свалени 57 дрона, 36 са приземени с електронно заглушаване. Общо 6 дрона са пробили украинската противовъздушна отбрана по данни на украинските ВВС. Ударен е склад във Велики Бурлук в Харковска област, както и град Запорожие. Вчера, при Симферопол, Крим, избухна пожар – до местното летище: Нощ е, огън гори и руши в Русия: Пламна търговски център, изгоряха 22 коли (ВИДЕО)

A massive fire has broken out near Simferopol Airport in occupied Crimea. The cause and details are currently unknown. pic.twitter.com/v2ouJLh4WA — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 23, 2025