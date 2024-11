САТЕЛИТНИ СНИМКИ: Новата ракета на Путин не е уцелила обявената от него цел

Рекламираната с особено силен патос нова руска ракета "Орешник", с която беше обстрелян украинския град Днипро (Днепропетровск) на 21 ноември, не е уцелила посочената лично от руския диктатор Владимир Путин цел - заводът "ЮжМаш". Вместо това, ракетата е уцелила частни постройки в близост до завода - това констатира един от известните руски военнопропагандни телеграм канали "Романов Лайт". Каналът се поддържа от т.нар. блогър Владимир Романов.

Снимките "преди и след" са красноречиви: Путин: Изстреляхме нова хиперзвукова ракета по Днипро, Западът не може да я спре (ВИДЕО)

"Цеховете са на мястото си, нищо не е "сринато до основи". Но на върха на хълма изглежда са разбрали, че има нова руска ракета", иронизира Романов. Преди време срещу него имаше натиск от руското военно министерство, защото открито говореше за големите проблеми на руската армия на източния бряг на река Днепър, при село Кринки, където имаше украинско предмостие няколко месеца: Руснаци изобличиха Шойгу в нова лъжа за военен успех, HIMARS уби десетки руски войници (ВИДЕО)

