Сега не можем да сринем Украйна: Висш командир на ДНР говори с думи на Пригожин (ВИДЕО)

Ходаковски е в сериозна вражда с друг много известен символ на ДНР – арестуваният заради дискредитиране на руската армия бивш силов министър на ДНР и осъден на първа инстанция от съд в Хага на доживотен затвор заради свалянето на полет MH17 Игор Гиркин. Гиркин определя Ходаковски като изцяло верен на режима на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин. А водената от Ходаковски милиция е точно тази, която беше победена в Урожайно: Нови ВИДЕО доказателства за напредъка на Украйна на фронта: Урожайно е обявено за освободено

В разсъжденията си в профила си в Телеграм Ходаковски прогнозира примирие и че скоро "ще навлезем във фаза, която е най-неблагоприятна за Украйна" и която ще представлява "нито мир, нито война". Какво значи това според него – че Украйна не може да е независима и че щяло да има "глобално преразпределение на Украйна".

В дневния си анализ ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) обръща много сериозно внимание на думите на Ходаковски. От ISW са категорични, че казаното от Ходаковски е наратив, който беше прокарван от руския олигарх и създател на ЧВК Вагнер Евгений Пригожин: Пригожин пощуря: Щял да дава България, Франция и Италия на украинците (ВИДЕО). Основното е – при замразен конфликт в сегашните териториални граници, Русия ще увеличи влиянието си в Украйна – повече, отколкото може със сегашната "специална военна операция" (наглото име на подпалената от Путин война в Украйна). Това беше вече казвано от Пригожин.

От ISW напомнят къде се бие Ходаковски и за поражението му в Урожайно, като изказват и предположение, че може би увереността на руснаците колко силна е защитата им на "сухопътния коридор" в Украйна се разклаща. Възможно е тези успехи да отворят вратата за украинската армия да стигне до територии, които не са толкова силно миниране както на първа линия, добавят американските експерти. Дали това ще е така – само бъдещето ще подскаже, но предвид хвърлените от Русия ресурси за укрепване и защита на Урожайно (направлението Велика Новоселка - Бердянск) и Работино (10-12 километра южно от Орехов, по направлението към Токмак и Мелитопол), може да се предполага, че след преминаването им руската защита няма да е така добре организирана. Отделно, такива победи като при Урожайно ще карат руското командване да прехвърля резерви от едно направление в друго, защото оперативно руснаците не разполагат с резерви в тила си според ISW, а това ще отслаби като цяло защитата им и ще даде възможност на украинците за пробиви. Олексий Арестович, бивш съветник на политическия кабинет на украинския президент Володимир Зеленски, говори за същото – че украинците имат инициативата в няколко направления на фронта и се създават възможности за пробиви. А самият Ходаковски също наскоро в Телеграм се оплакваше, че при Урожайно не е имало достатъчно резерви, за да не бъде отстъпена тази позиция.

(КАРТА) Основни акценти – украинците лека-полека продължават да напредват. При Работино нещата се развиват в тяхна полза, макар и бавно – популярният руски военен телеграм канал "Рибар" признава, че половината Работино е в украински ръце, а руският пропагандист Семьон Пегов (WarGonzo) говори как има напредък на украинците към Новопокровка (16 километра югоизточно от Орехов) и как с това украинската армия разширява фронта за атака срещу Токмак. Отделно, украинците извършват операции тип „разузнаване с бой“ при Дорожнянка тоест гледат към Полохи – допълнително доказателство за желанието на украинското военно командване да разшири фронта, за да изтощава руските резерви и биещите се на първа линия руснаци, пише Пегов. Като доказателство за думите му относно Новопокровка има геолокализирани кадри! Именно до Новопокровка вчера беше свален руски хеликоптер Ка-52, който се използва основно за противодействие на украинските танкове и БТР-и: Украинците се похвалиха, че са свалили два руски хеликоптера Ка-52 (ВИДЕО и СНИМКА)

Our drone “Aragorn” working near Robotyne. It managed to find Russian positions which were hit right after with FPV drones. During his mission he was damaged near the battery compartment but came home safely.



Robotyne is heavily mined and fortified. Drones make the difference! pic.twitter.com/zOZ0nWOonQ