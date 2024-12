Серия от взривове се чуват от завода за производство на барут в района на град Казан, столицата на Татарстан - това съобщават местни жители пред руския опозиционен информационен телеграм канал ASTRA, който режимът на издирвания от Трибунала в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин определя за "чуждестранен агент":

Loud explosions reported near the gunpowder plant in Kazan



Local authorities claim the "bangs" are linked to scheduled tests at the facility.



A state of emergency has been declared for government bodies and emergency services in the region due to a drone attack.



