Атака с дрон в руско петролно депо на над 1000 км от границата с Украйна (ВИДЕО)

Дрон е атакувал петролна база в руския град Котел, намиращ се в Кировска област. Котел е на около 1150 км от украинската граница, а регионът на петролното депо, обект на нападението, граничи с атакувания през последните месеци от украинските сили Татарстан.

Областният управител на Кировския регион Александър Соколов сам съобщи за нападението.

"Преди няколко минути в Котел "пристигна" безпилотен самолет. Дронът е атакувал цистерна за съхранение на петролни продукти. Няма пострадали. Няма пожар. Ситуацията е под контрол. На мястото на инцидента работят съответните служби", гласи съобщението му в Telegram, публикувано в 10:40 ч. на 28 август.

Засега няма повече подробности, нито коментар от украинска страна.

