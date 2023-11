Северна Корея помогна решително със снаряди на Русия: Сателитни данни (ВИДЕО)

Анализът е направен на база сателитни изображения и данни. Оценката гласи, че с тази подкрепа руската армия няма да изпита сериозни проблеми с "глад за снаряди" в близко бъдеще, макар да може да има локални проблеми, но те ще се дължат по-скоро на лоша организация.

В анализа (СНИМКИ) е поставен и най-важният въпрос – какво е дал издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин на севернокорейския си колега Ким Чен Ун? Дали става въпрос за свеж валутен приток или по-лошо – за военни технологии и то чувствителни? Не е тайна, че голямата цел на Северна Корея е продължаващо развитие на военната ядрена програма.

На този фон в Twitter усилено вървят дискусии какво стори третата украинска контраофанзива за 5 месеца (КАРТА). Немалко хора я определят за провал и задават въпроси какво ще стане сега – анализи има и в двете посоки, особено предвид важността на следното: Ако Украйна не иска Русия да се укрепи още повече в завладените територии, трябва да я поставя под постоянен натиск, но западната помощ вече не е толкова интензивна: Предимства и проблеми: Армиите на Украйна и Русия преди зимата (ВИДЕО)

Развитие на военните действия в Украйна

На дневна база отново има удвояване на бойните сблъсъци съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб – 68 спрямо 36 на дневна база. Засилена отново е руската активност основно при Авдеевка, но също така и при Купянск.

(КАРТА) При Авдеевка има руски твърдения, събрани като препратки в библиографията на дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната), че вървят сериозни боеве при сметището (пепелището, терикон) на коксовия завод северно от града (4-5 километра). Изрично в сутрешния си обзор го казва например руският военен блогър и пропагандист Семьон Пегов. Това е сериозна промяна в руското говорене, след като дори Пегов твърдеше как терикон е в руски ръце.

Footage from the 1st tank brigade working against Russian targets in Avdiivka. Footage might be a bit older already during early stages of the offensive. pic.twitter.com/C2pehYorWq — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 31, 2023

Има обаче геолокализирани видеокадри (украински дрон удря по руска пехота), показващи лек руски напредък югозападно от Авдеевка. На този фон Святослав Голиков – инструктор на отряда "Щурм Z", който се счита, че стои зад руския телеграм канал "Филолог в серой зоне", отново пише за готвено масово хвърляне в стил "напред на нож" на отряди "Щурм Z". Според него, вече има около 40% до 70% необратими загуби в тези части при Авдеевка (тоест убити и толкова тежко ранени, че не могат да се бият). Голиков счита, че щурмоваците не са добре подготвени, няма и адекватна артилерийска подкрепа за пехотни атаки, а освен това много често командирите на щурмовите отряди остават низвергнати при съставянето на планове за операции. Няма и достатъчно запознаване с оперативната ситуация преди да бъде проведена атака, смята Голиков.

(КАРТА) В сутрешния обзор на основания от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук популярен руски телеграм канал "Рибар" се говори най-вече за Днепър. Изрично се казва, че там украинската армия е най-активна – при Кринки (30 километра североизточно от град Херсон) се прехвърлят украински подкрепления. Пегов също отбелязва, че текат боеве от Пойма (10 километра източно от Херсон) до Кринки.

По останалите участъци на фронта потвърдени промени в позициите няма. Пегов изрично казва, че украинците са разширили донякъде фланговете на запад от Работино (10 километра южно от Орехов, по направлението към Токмак и Мелитопол), като така укрепват предмостието в посока Токмак. А при Бахмут, украинският генщаб съобщава за поредни опити на руснаците да си върнат позиции при Клещеевка и Андреевка (5-10 километра юг-югозапад от Бахмут) – 5 отбити руски пехотни атаки за денонощието:

A short documentary about the 30th mechanized brigade, repulsing attacks north of Bakhmut with Stugna-P and Javelin ATGM's. pic.twitter.com/QSJTkhtm0m — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 31, 2023

There is a fire in occupied Donetsk. Trucks filled with fuel are burning. pic.twitter.com/b6kfy4Jkp4 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 31, 2023

(КАРТА) Що се отнася до Купянск, украинският генщаб съобщава за 10 отбити руски пехотни атаки при Синковка (8 километра североизточно от Купянск), Ивановка (20 километра югоизточно от Купянск) и Надя (16 километра западно от Сватово). Появиха се и видеокадри от унищожаването на тежка руска военна техника при Синковка, а руски хвалби за успех (за геолокализирани кадри да не говорим) няма:

