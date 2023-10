Путин в режим кой ми нацапа гащите за антисемитските изстъпления в Дагестан (ВИДЕО)

След като говорителят на Кремъл Дмитрий Песков и говорителят на руското МВнР Мария Захарова подгряха сцената, на нея излезе издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин. Той доразви сценария, представен от Песков и Захарова – че Украйна стои зад атаката срещу самолета, кацнал в Махачкала от Тел Авив. Путин обаче ясно очерта, че всъщност не самата Украйна, а западни служби, действащи през нейна територия, са виновни – те подклаждали настроенията на антисемитизъм. Реториката на руския диктатор беше насочена срещу Запада и режима на Володимир Зеленски, но не и срещу украинците: Путин пак обвини Украйна и Запада, този път за нападението в Махачкала и хаоса в Близкия изток (ВИДЕО)

В дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) обаче са събрани препратки към телеграм канали и към материал в контролираната от Кремъл руска държавна информационна агенция ТАСС, в които вината за случилото се не се хвърля на Запада. Цитиран е президентът на Република Дагестан Сергей Меликов и думите му, че спретналите погрома на летището позорят руските войници, биещи се в Украйна. Както и думите на зам.-председателя на Думата Василий Власов, който критикува властите в Дагестан, че са пренебрегнали антисемитските настроения в републиката. Той дори поиска оставки в държавната администрация в Дагестан.

За ISW случаят в Дагестан е нов сигнал колко дълбоко разделение има в руското общество заради войната в Украйна и по-точно – крайните идеологии, предизвикващи радикализация. Не отсега през руските медии и социални мрежи е държавна политика да се насажда омраза към Запада и Украйна – измислицата "денацификация" беше дело на Путин, макар той самият да се отказа отдавна от нея в говоренето си: Путин се отказва от "денацификация": руснаците не разбират какво е това. Резултатът от тази политика – нарочно засилване на крайните настроения, включително на религиозна основа. В окупираните от руснаците украински земи това вече се проявява и в зверства: В Донецк кадировци екзекутираха семейство от 9 души с деца заради битов скандал (СНИМКИ)

Развитие на военните действия в Украйна

30 октомври буквално може да бъде считан на ден на затишие на бойното поле в Украйна. Според сутрешната сводка на украинския генщаб за последното денонощие има само 36 бойни сблъсъка – в последната седмица всеки ден имаше поне двойно повече, а преди това за 4-5 дни нивото беше от около 100 на ден.

Потвърдено с геолокализирани видеокадри (18+) украинците продължават лека-полека да притискат руснаците по южния фланг на Бахмут. Геолокализацията е от украински обстрели по руски войници на изток от Курдюмовка (12 километра юг-югозапад от Бахмут).

Руският военен блогър и пропагандист Семьон Пегов в сутрешния си обзор потвърждава украинската атака, но говори за преминаване на жп линията източно от Клещеевка и Андреевка (5-10 километра юг-югозапад от Бахмут), което обаче в крайна сметка било неуспешно. Неуспешна била и руска атака към Берховка (5-6 километра северозапад от Бахмут). Същото казва и създаденият от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук телеграм канал "Рибар", който дори не прави свой обзор (няма с какво да се похвали?!), а използва този на друг руски военен телеграм канал - "Двама майори". Нюансът е, че украинците били отблъснати от жп линията на изток от Клещеевка, а при Берховка се водят битки.

3rd Separate Assault Brigade footage.



"Epic footage of the battle in one of the forest belts near Bakhmut. The soldiers were shooting down enemy FPV drones when the occupiers began to cover the positions taken by our assault units with heavy fire."

Командващият украинските сухопътни сили генерал Олександър Сирски коментира, че по отношение на Бахмут руснаците значително са подсилили силите си с цел да преминат в атака. "Противникът е особено активен в района на Купянск, където се опитва да настъпи в няколко посоки едновременно", добави Сирски. "Действията на руснаците се поддържат от мощен артилерийски и минохвъргачен огън. Използването на безпилотни самолети камикадзе непрекъснато се увеличава. В същото време, благодарение на професионалните и координирани действия на нашите войници, противникът търпи големи загуби и не може да постигне целите си", подчерта Сирски.

По линията Сватово - Кремена обаче има потвърден лек руски напредък към Торско (8 километра югозападно от Кремена). Геолокализирани видеокадри (18+) показват как руски войници биват посрещнати от смъртоносен украински обстрел. Вчера сутринта Семьон Пегов писа за украински напредък при Райгородка (12 километра западно от Сватово). За Купянск украинският генщаб съобщава за само 2 и то отбити руски пехотни атаки при Синковка (8-9 километра североизточно от Купянск). Говорителят на украинската гранична бригада "Железен кордон" Иван Швестов коментира, че при Синковка и Ивановка (20 километра югоизточно от Купянск) руснаците са най-активни, атакувайки с щурмови групи от по 10 до 30 души.

The Russian army heavily damaged another Leopard 2 – this time an A5 from Sweden – during Ukrainian army operations East of Kupyansk. Attack was probably performed with an ATGM.

При Авдеевка украинският генщаб отчита само 5 руски пехотни атаки и то отбити. Украинският военен анализатор Константин Машовец коментира, че руснаците се прегрупират, затова има относително затишие. Има украински данни, че руснаците се готвят да хвърлят отряди на "Щурм Z", съставени от затворници - като пушечно месо напред, защото няма друг начин да се достигне и да се превземат укрепваните от 2014 година насам украински позиции при Авдеевка.

Russian equipment blowing up on mines in the vicinity of Avdiivka.

И Пегов, и "Двама майори" говорят за "тактически успех" на руснаците при коксовия завод северно от Авдеевка (леко на изток от Степово, на 3 километра северозападно от индустриалната зона на Авдеевка), без да уточняват какъв е той. Ръководителят на военната администрация на Авдеевка Виталий Барабаш обаче е категоричен, че пепелището (сметището, терикон) при завода не е под руски контрол, а под украински огневи контрол – щурмовите групи на руснаците, опитващи да пробият оттам, намират смъртта си. За трудността да се преодолеят около 700 метра от първите руски позиции при пепелището до сградата на завода вече говори руски източник от самия фронт:

Head of the Avdiivka military administration Vitaliy Barabash reports that Terrykon (waste heap as some call it) is under fire control of the Ukrainian army.



"All who climb there, die," he noted.

Руснаците обаче явно са напреднали до Новоселовка Друга (5 километра североизточно от Авдеевка) – има геолокализирани видеокадри как тяхна установка ТОС-1 "Солнцепек" бива поразена от украинците и избухва в пламъци:

ВОЇНИ СБУ ЗНИЩИЛИ СОНЦЕПЬОК ВАШИМ ДРОНОМ💥



На Авдіївському напрямку підрозділом Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України було знищено ще один (раніше 59 бригада відпрацювала) ТОС-1А «Сонцепьок»!



Установка загорілась і почала дуже гарно детонувати.



Дякую, що… pic.twitter.com/kDiI97YDtR — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) October 30, 2023

Към Маринка, Угледар и на запад от град Донецк, при Новомихайловка (20 километра югозападно от Донецк), руснаците продължават да атакуват (при Маринка има 15 отбити руски пехотни атаки според украинския генщаб), но и не напредват:

A Russian attack near Solodke, east of Vuhledar, went a bit wrong. pic.twitter.com/dQPMlDeIrJ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 30, 2023

(КАРТА) В Запорожието, на запад от Работино (10 километра южно от Орехов, по направлението към Токмак и Мелитопол), украинците имат потвърден напредък – вижда се от геолокализирани кадри на руски артилерийски обстрел, който обаче изглежда не уцелва целта:

Ivan doing the GRAD calculation completely missed, but I'm inferring the presumed AFU location based on the drone crosshair https://t.co/RYlOUPaA99 pic.twitter.com/oPkwfZFsbI — imi (m) (@moklasen) October 29, 2023

(КАРТА) По поречието на Днепър украинските морски пехотинци държат плацдарм в Кринки (30 километра североизточно от Херсон). Вече има и разказ във ВИДЕА на успешната операция от миналата седмица. Отделно, има геолокализирани видеокадри на украински обстрел по руски позиции в горския пост източно от Кринки. И Семьон Пегов, и "Двама майори" признават, че украинците са в Кринки, както и че продължават да атакуват по линията Пойма – Песчановка (10 километра източно от Херсон – 12 километра югоизточно от Херсон). "Двама майори" предупрежава, че украинците прехвърлят подкрепления, включително при Антоновския мост, където цяло лято държат позиции във вилната зона (1-2 километра източно от моста), а в обзора на ISW има препратки към публикации на руски военни блогъри с традиционни оплаквания – руските части там нямали достатъчно артилерия и средства за електронна и радиоборба с дронове:

Footage from Ukrainian forces inside Krynky.

Един от официалните канали на ЧВК Вагнер вече обяви, че останалите от наемниците на Евгений Пригожин сключват договори и са на подчинение на "Росгвардия". Вече има потвърждения, че бойци на "Вагнер" се бият в други руски части при Авдеевка.

