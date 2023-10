Предимства и проблеми: Армиите на Украйна и Русия преди зимата (ВИДЕО)

Оценката на Уотлинг е, че и Украйна, и Русия не са успели да си осигурят достатъчно бойна пробивна мощ през тази година. Украинската армия не може, защото е ангажирана в голямата си част на фронта и няма как да тренира ефективно на спокойствие, докато руснаците търпят по-големи загуби и постоянно трябва да вкарват в боя нови резерви, които нямат време да подготвят добре. Докато нивото на давани руски военни жертви остане толкова високо, Русия ще може да бъде удържана да не вземе ефективно инициативата. Но и през зимата Украйна трябва да поддържа натиска – иначе силните защитни линии, които руснаците изградиха през миналата зима, ще бъдат още по-добре укрепени.

Изрично д-р Уотлинг обръща внимание на големите загуби на официери от по-нисък ранг и при двете страни, което пречи на ефективното провеждане на офанзивни операции. Специално Русия обаче въпреки това опитва – и плаща жесока цена: Горящи танкове и много жертви: Руският напън към Авдеевка и Купянск (ВИДЕО и СНИМКИ)

Друго важно предупреждение – ако Русия почне да бомбардира безпрепятствено цели в Украйна от по-близко разстояние, за Украйна нещата ще се влошат сериозно. Русия вече прави по над 100 далекобойни ракети месечно, след като през 2022 година това ниво беше паднало до 40 на месец. Ако руснаците съумеят да удрят редовно критична украинска инфраструктура през зимата – например водоизточници, ще се окаже, че Украйна зависи от способностите на НАТО да обслужва предоставените на страната ПВО, да доставя още и особено радарни системи. От друга страна обаче Украйна съумя чрез ATACMS да унищожи много руски военни хеликоптери, осигуряващи електронно и радиозаглушаване за руските войски: Ракетите ATACMS: Първи обстрел по руски цели с ВИДЕО от генерал Залужни, а като се прибавят и добре планирани операции за унищожаване на важни ПВО елементи (например ракетни комплекси С-400), то украинците ще имат възможности да се възползват да рушат руската логистика "с лимитирания си набор от лазерно насочвани бомби – GMLRS".

Предимство за Украйна – разширявайки активния фронт, тя може да държи Русия в напрежение и да не ѝ позволява да се прегрупира решително. А и зимата ще даде повече шансове на украинците – ако упражняват натиск, дори без голям пробив, руските войници ще трябва да са постоянно на пост, на студено и предвид проблемите с оборудване и екипировка това ще допринесе за още жертви, заради климатичните условия: Руснаците не спират да се плашат от украински пробив през Днепър (ВИДЕО)

Само месомелачката ни остава. Трябва да спрем с това. Така руският пропагандист и военен кореспондент на "Известия" Александър Сладков коментира в канала си в Телеграм на какво разчита Руската федерация във войната в Украйна в момента.

Сладков обръща внимание на следното – за да контролираме украинското въздушно пространство (което така и не стана в нито един момент от войната досега), трябва да имаме 5 пъти повече хеликоптери и дронове. А украинската артилерия може да бъде спряна и унищожена ако имаме достатъчно средства за разузнаване, но ние ги нямаме. И остава само месомелачката. Същото пише и Андрей Морозов (Мурц) – имаме малко дронове и лош контрол и комуникация.

Asgard group from the 120th Reconnaissance Battalion together with the Lyut assault brigade damaged/destroyed two T-80's, one T-72, a BMP and Russian infantry. pic.twitter.com/wD9zvDZ9ng