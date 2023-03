Шарл Мишел иска по-бърз напредък за съюза на капиталовите пазари

„Финансирането е жизнената сила на бизнеса в ЕС. Това ще даде тласък на нашия зелен и цифров преход, ще създаде работни места и ще ни направи по-суверенни. Трябва да ускорим напредъка по отношение на съюза на капиталовите пазари“, смята той.

Припомняме, че Съюзът на капиталовите пазари е инициативата на ЕС за създаване на реален единен пазар на капитали, който обхваща целия ЕС. Той ще осигури възможност да се инвестира и спестява във всички държави членки, което ще е от полза за гражданите, дружествата и инвеститорите.

