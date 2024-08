Шефът на МААЕ отива утре в АЕЦ "Курск", сравни я с АЕЦ "Запорожие"

"Предвид сериозната ситуация" ръководителят на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси лично ще ръководи мисия в Курската атомна електроцентрала в Русия утре, 27 август.

"Безопасността и сигурността на всички ядрени електроцентрали е от основно значение за МААЕ", гласи позиция на агенцията от 26 август, публикувана от името на Гроси.

"След новите събития и повишените нива на военна активност в близост до Курската АЕЦ следя отблизо развитието на ситуацията на място, особено по отношение на централата. Важно е, когато агенцията е призована да изпълни мандата си, за да гарантира, че ядрената енергия се използва по мирен начин, ние да присъстваме. Важно е също така, че когато международната общност се нуждае от независима оценка на безопасността и сигурността на ядрено съоръжение, ние ще бъдем там. Единственият начин, по който МААЕ може да потвърди информацията, е когато имаме възможност да направим независима оценка на случващото се".

Откакто украинските сили влязоха в Курска област на Русия на 6 август, сред руските пропагандисти настана паника, че ВСУ ще стигнат чак до атомната електроцентрала. Тя остава далеч от фронтовата линия, но руснаците вече са изградили защитни съоръжения около нея - припомнете си тук. Междувременно диктаторът Владимир Путин внуши, че Украйна се кани да атакува АЕЦ "Курск", а Киев отвърна: Киев след обвиненията на Путин за атака по АЕЦ "Курск": Русия може сама да извърши тази провокация.

