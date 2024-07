Шокиран от атаката по "Охматдит": Руски пилот издал на украинците 30 военни командири

Руски пилот е предал поверителна информация на украинското военно разузнаване (ГУР), която е помогнала да се идентифицират 30 командири на руската 22-ра тежка бомбардировъчна авиационна дивизия. Именно тя е извършила смъртоносната ракетна атака по детската болница "Охматдит" в Киев. Според прокуратурата на Украйна решението е взето от висшето ръководство на Русия.

Руският пилот, който е служил в 22-ра тежка бомбардировъчна авиационна дивизия, се е свързал с ГУР на 8 юли - в същия ден, в който Русия порази "Охматдит". Той е предоставил лична информация, включително снимки и други поверителни документи, за 30 руски командири, пишат украинските медии, позоваващи се на свои източници (като Kyiv Independent и UNN).

Russian pilot ratted out his fellow pilots to The Main Directorate of Intelligence of Ukraine after the attack on Ohmadyt



A Russian military officer from the 22nd heavy bomber aviation division contacted Ukrainian intelligence. He gave The Main Directorate of Intelligence of… pic.twitter.com/9YmhsKG9Wz