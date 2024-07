"Убийци на деца": Във Вашингтон украсиха руското посолство с огромен надпис (ВИДЕО и СНИМКИ)

"Убийци на деца" бе изписано с огромни лазерни букви на фасадата на резиденцията на руския посланик Анатолий Антонов във Вашингтон точно под веещото се руско знаме. Буквите се появиха по време на срещата на върха, посветена на 75-годишнината на НАТО, която протича в столицата на САЩ.

Така американският журналист и адвокат Бен Витс напомни на руснаците кои са всъщност, пишат потребители в социалната мрежа Х.

Още: Засрамете се, г-н Путин: Джейми Лий Къртис се обърна към руския диктатор

Акцията е заради руската ракетна атака срещу най-голямата детска болница в Украйна "Охматдит".

“CHILD KILLERS” was written across the Russian Ambassador’s residence in Washington, DC 🇺🇸 during the NATO Summit. 👉 Whoever did this: You’re awesome ❤️ pic.twitter.com/p45ml2xIGE

After the terrorist attack on "Okhmatdit", the American journalist and lawyer Ben Wittes once again reminded the Russians of who they really are.



With the help of a laser, Wittes created the inscription "Childkillers" on the building of the Russian embassy in Washington.… pic.twitter.com/jQYt4mZsZB