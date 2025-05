Ще спре ли Брюксел правото на глас на Унгария?

На 27 май Съветът на Европейския съюз ще обсъди спирането на правото на глас на Унгария. Предвижда се това да стане по член 7 заради сериозни нарушения на европейските ценности, включително независимостта на съдебната система и правата на малцинствата. Това би могло да попречи на Унгария да блокира помощта за Украйна и санкциите на ЕС срещу Русия, като ще е осмото по ред изслушване по въпроса.

Член 7 от Договора за Европейския съюз дава възможност за спиране на правата, произтичащи от членството в Европейския съюз (като, например, правото на глас в Съвета на Европейския съюз), ако дадена държава сериозно и непрекъснато нарушава принципите, на които се основава ЕС, както е определено в член 2 от Договора за Европейския съюз.

Става въпрос за зачитане на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, върховенството на закона и зачитането на основните права, включително правата на лицата, принадлежащи към малцинства). Независимо от това тази държава остава обвързана със своите задължения, произтичащи от членството.

