"Ще стрелям по тях": Руски пилот избесня след като за малко не беше свален от свои (ВИДЕО)

От две денонощия в социалните мрежи се разпространяват кадри как руски самолет се размина на косъм от това да бъде взривен в полет, докато тръгва на мисия да бомбардира украински позиции. Машината за малко да бъде свалена от приятелски огън по безумен начин.

Видеокадрите са показателни:

And here's the apparent recording of the Russian pilots who were almost taken down by a Russian MLRS. I might have gotten some bits wrong due to recording quality and jargon but the agitation of a pilot at the end is palpable. https://t.co/Uz4ehuWhER pic.twitter.com/ScaCWHrash