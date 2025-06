Минава отвсякъде: Най-тясната кола в света (ВИДЕО)

Традиционните италиански градове са пълни с тесни, подобни на картички улички. Вероятно това е и причината, която е подтикнала италианец да създаде най-тясната кола в света. Тя е базирана на Fiat Panda. Колата е двуместна, с четири гуми. Ако отивате в град с тесни улички, това е идеалното превозно средство, тъй като е толкова тясна, че може да мине отвсякъде.

🚗An Italian has built the world’s narrowest car based on a Fiat Panda



Now he just needs to make a deal with the wind😅 pic.twitter.com/CZYultTxVS