"Ще ви донеса ухо от азовец": В Украйна убиха началник на руското разузнаване, прочул се с жестокости (СНИМКИ)

Суботин се прочу с една своя реплика, с която се обърна към руските ученици и която руските военни канали дълго време въртяха с гордост. На кадрите от видеото Суботин се обръща към децата с думите: "На този от вас, скъпи деца, който завърши годината само с шестици, ще му донеса ухо от азовец (украински боец от полка "Азов"), което ще отреже моят боен другар с позивна "Крейзи"". ВИДЕОТО най-долу в текста.

Снимка: принтскрийн/YouTube/Тимофей Коренев

Руският батальон "Еспаньол", част от който беше Суботин, е доброволческа паравоенна организация към въоръжените сили на сепаратистката Донецка народна република (ДНР), която участваше и при атаките срещу завода "Азовстал" в Мариупол. Батальонът основно е съставен от бивши футболни фенове.

Vyacheslav Valeryevich Subbotin, head of intelligence of the Española group, has been killed in Ukraine. The Russian paramilitary group ‘Española’ is made of football hooligans led by Russian football hooligan Stanislav Orlov aka ‘Spaniard’. pic.twitter.com/z5Am3rhJAf