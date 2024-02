Според информацията, ударът е в Оленовка (Еленовка) - там, където бяха избити десетки украински военнопленници и руснаците твърдяха, че станало с HIMARS: Разследване: Няма как затворът в Еленовка да е ударен с HIMARS, руската версия е измислица. ООН искаше да разследва, но Русия не допусна специализирана мисия на мястото на събитието: ООН прекрати разследването на взрива в Еленовка.

По данните на руския военен телеграм канал, обстрелът е станал снощи. Целта е била поделение на 155-та бригада на руската морска пехота - тя вече се прочу с огромните загуби при Угледар, както и с неспособността си да се справи с украинското предмостие в Кринки, на източния бряг на река Днепър (30 километра североизточно от град Херсон): Труп до труп: Спомен за разбитата руска офанзива към Угледар (ВИДЕО, 18+)

Пораженията - 19 убити и 12 ранени. Сред убитите са трима офицери с по-висок чин: зам.-командирът на бригадата подполковник Роман Кожухаров, майор Александър Абилов и капитан Наил Шахманов. Ранен е командирът на бригадата Михаил Гудков.

Интересното е, че "Шпионско досие" твърди, че преди удара имало информация за "вражески разузнавателен дрон", само че тя била игнорирана. А причината за множеството жертви е, че руските морски пехотинци били събрани да бъдат наградени за "постижения в специалната военна операция" (наглото име на войната в Украйна, налагано от издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин) и то при паметник на Незнайния воин от Великата отечествена война.

Засега няма потвърждение със снимки или видеокадри на случилото се.

