Куп арести на руски военни, лъгали че частите им напредват в Украйна. Убит е известен руски пропагандист

Няколко по-големи руски военнопропагандни канали начело с "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, съобщават за освобождаване от поста им и арести на висши оперативни руски командващи. Става въпрос за командващи части на Трета обединена руска армия и командващия Седма руска бригада, както и командири на батальони - текат и проверки в Шеста и 123-та бригада.

Всички тези военни части отговарят за Северското направление - то е свързващо от юг с Лиманското и от север с Краматорското (Часов Яр). А арестите са направени и разследванията вървят, защото въпросните командири са лъгали по-висшестоящите над тях, че руската армия е по-напред в направлението, отколкото всъщност е.

Лъжата лъсва, когато на проверка идват по-висшестоящи руски военни. Оказва се обаче, че когато отишли на терен, те разбрали, че не са превзети нито Билохоровка (Белогоровка), нито Верхнокамянско, нито Григоровка, нито Виемка, нито Серебрянка и едноименния резерват. Всички те се намират на 10-15 километра западно от Кремена. По доклади, Билохорвка не само е "превзета" от руснаците, ами дори вече е в тила им - когато обаче висшите руски военни отиват натам, бързо разбират, че няма нищо такова. А целият дневен фийд на "Рибар" е пълен с пресподеляния на възмутени публикации за лъжите и обяснения как за това отдавна се подозирало: Тръмп победи и Байдън бърза да дава още оръжие на Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Rybar and other Russian milbloggers report that several Russian commanders have been dismissed and arrested for falsifying reports. The army commander, the chief of staff of the 3rd Army, and the brigade commander of the 7th Brigade have allegedly been arrested, while battalion… pic.twitter.com/b86CXqRpN9