Скандал с опитен украински командир след интервю за The Washington Post

Говорилият пред The Washington Post подполковник от украинската армия Анатолий Козел с позивна Купол написа официално оставката си, след като му беше наредено да поеме тренировъчния процес на украински военни. Заради казаното пред американската медия, той беше понижен до зам.-началник на тренировъчен център.

В материала на The Washington Post Купол говори как има недостатъчно тренирани войници в украинската армия и на тази база имало огромен песимизъм в украинските редици на фронта каква контраофанзива ще бъде правена през пролетта. "Винаги има вяра в чудото. Ще бъде или кървава касапница с планини от трупове, или професионална контраофанзива. Вариантите са два, но контранастъпление ще има при всички случаи", обяснява той, докато разказва как специално неговата военна част дала много жертви и ранени при Соледар и как сега в украинската армия няма достатъчно боеприпаси: Голямата украинска контраофанзива: Надежди и съмнения

Купол беше командир на батальон в 46-та десантно-щурмова бригада на украинската армия. Той е декориран военен – има орден "Богдан Хмелницки" за мъжество и висок професионализъм. След като се разчу, че е говорил пред The Washington Post, Купол обаче си призна, че бил привикан от ръководството (генерал-лейтенант Евгений Мойсюк) и му било казано в прав текст: "Като толкова знаеш, поеми обучението на новите войници". Пред украинското издание "Телеграф" той коментира, че е бил понижен в звание след интервюто за The Washington Post - станал зам.-командир на батальона си, и затова написал оставката си. Купол разказва, че имало много проблеми, но те не се решавали – и признава, че може да се върне в украинската армия, в друг род войски, а не в дестантно-щурмовите. Засега обаче и оставката му не е приета, а говорителят на украинските десантно-щурмови войски Валентина Шевченко коментира, че на Козел не е било дадено разрешение да говори с медиите, когато е говорил пред The Washington Post. Тя добави, че под командването на Купол са били войници, минали обучителен курс във Великобритания.

В защита на Купол има доста изказвания в социалните мрежи, като даваме за пример публикация на стената във Фейсбук на известния украински журналист Юрий Бутусов - ТУК. Той отдавна обаче е в конфликт с администрацията на Володимир Зеленски.