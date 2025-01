Зеленски с нов отговор до Запада: "Наслушахме се за възрастта на нашата армия" (ВИДЕО)

"Многократно сме чували сигнали относно възрастта на нашите военни, мобилизационната възраст и други подобни." Това каза украинският президент Володимир Зеленски на среща днес, 14 януари, с германския министър на отбраната Борис Писториус в Киев, коментирайки за пореден път настояванията на западните партньори наборната възраст в Украйна да се намали на 18 години. И за пореден път заяви, че преди да искат това съюзниците трябва да са наясно, че военната помощ от тях се бави и голяма част от обещаната такава не е получена, следователно украинските части стоят без въоръжение. Проблемът не е в броя на мобилизираните войски, а в недостатъчните темпове и мащаби на оръжейните доставки от Запада и именно това е приоритетът.

"Когато говорим за увеличаване на броя на нашите хора (в армията - бел.ред.), трябва да разберем, че, първо, днес няма съответно окомплектоване на бригадите. Ние трябва да оборудваме нашите бригади с подходящо оборудване. Всички наши партньори имат заявки от нас", каза той.

