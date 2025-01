Не Путин, аз отидох в Киев: Нов ясен знак, че Кремъл е наясно докъде стига сега в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Може да се съгласят с тези условия, които устройват нас. Мога да предположа какви са условията, които да са приемливи за нас – безусловно признание на (украинските) земи, които са вписани в руската конституция (бел. ред. - Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област, които и до днес не са изцяло под ботуша на руската армия: Самите руснаци пуснаха кадри, показващи колко фалшиви са т.нар. референдуми (ВИДЕО), които сме завледели до този момент. Одеса не – ние не я завладяхме, нашият президент не казва нищо за нея, питала съм го многократно. Всички искат Одеса, но чуйте – да не изхождаме от мечти, а от реалността. Искам и Одеса, и Киев, и Харков, и всичко, но е реалистично Тръмп да предложи и да приемем е тези земи, които са наши до момента на старта на преговорите". Това заяви пропагандист номер едно на Путин – главният редактор на Russia Today Маргарита Симонян: 2021 г.: Лъжеща в името на Путин "журналистка" печели 4 пъти повече от него.

Симонян уточни – всичко до старта на преговорите, което е под руски военен контрол, остава за Русия. Създава се буферна зона от линията на активния фронт (на запад). Щяло да има и "някакви гаранции (за сигурност), на които никой няма да повярва, но нека ги има на хартия – като Украйна да не влиза в НАТО". На въпрос дали Украйна да е извън НАТО за 20 години или завинаги, руската пропагандистка отговори – то след 20 години може да го няма светът, ще се борим с изкуствения интелект (ИИ).

Най-важното от думите на Симонян, които показват колко Путин и Кремъл се страхуват от Украйна – да има гаранции, че Украйна няма да предприема атаки срещу Руската федерация и няма да има агресивно поведение, както и "да не потиска рускоезичното население – това го наричаме денацификация". Тя определи като "мечти" желанието в Украйна да има руски военни бази.

Интервюто на Симонян е знаково, защото в брифинг-обобщение отиващият си американски президент Джо Байдън напомни – не Путин, а аз отидох в Киев. Думите на Симонян са сигурен знак, че в Москва са съвсем наясно докъде могат да се прострат в амбициите си към момента: Байдън: Америка победи в световната конкуренция след моите 4 години на поста (ВИДЕО)

Simonyan is suggesting that Trump might accept handing over four Ukrainian regions to Russia in exchange for freezing the conflict. Echoing her mafia boss, she claims this reflects the "realities on the ground." However, three of these regions remain outside full Russian control,… pic.twitter.com/XaY0YnKxpI — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) January 13, 2025

Русия руши Украйна, а се саморазрушава

На този фон, поредни хубави примери как режимът на Путин за четвърт век не донесе нищо запомнящо се като жизнен стандарт. Пореден видеопризив-молба от руски граждани към диктатора им – от Иркутск, при това "участник в специалната военна операция", се жалва от името на цял квартал (Родник) и моли да бъде пуснат токът на 370 домакинства (те нямат и отопление заради липсата на електричество). Защо – защото местната подстанция е пред взрив и не работи. Миналата година имало експлозии по далекопровод, а щетите местните хора сами ремонтирали. "Защо аз, като руски гражданин, си плащам сметката на ЕРП-то, а когато подстанцията се повреди, ми се предлага да я ремонтирам за моя сметка", пита "военният герой", след като трябва да пита и защо живее в държава, чийто "всемогъщ президент" така е уредил нещата за всичко?

In many Russian regions, there is no need to bomb the energy infrastructure - it tends to self-destruct due to its outdated state. And no one is willing to repair it.



The authorities remain inactive and people are forced to record an appeal to Putin. As per tradition, they had… pic.twitter.com/Fjnjd7MinE — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) January 13, 2025

За тези в Русия, които осъзнават това и все пак се престрашават да се съпротивляват, се намира и изход в Украйна – един такъв пример е заловен руски войник, на който му е даден избор да се върне назад и той не желае да го стори, защото е осъден в Русия престъпник и е наясно, че върне ли се, моментално ще го пратят пак да се бие в Украйна: "Не, не, оставете ме тук (в Украйна)":

"Let me stay here." A captured Russian soldier refuses to return home.



During one operation, the border guards of "Shkval" captured a Russian soldier who had been given a choice back in his homeland: either go to prison or fight. With three prior convictions and having served a… pic.twitter.com/lGpP3OzjJx — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) January 13, 2025

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Също както и Байдън, съветникът му по въпросите на националната сигурност Джейк Съливан отново говори за Украйна – пред Bloomberg TV. И повтори следното: "Трябва да признаем, че липсата на хора за украинската армия е все по-изострящ се проблем през последната година. Не сме крили позицията си по този въпрос. Нека видим какво ще стане в бъдеще – темата с войниците е въпрос, който трябва да бъде решен. В крайна сметка обаче това е суверенно украинско решение". През 2024 година в Украйна са заведени 66 200 наказателни дела за неразрешено напускане на поделение или на мястото на военна служба (самоволно напускане, член 407 от Наказателния кодекс на Украйна). По по-строгия член за дезертьорството (чл. 408 от Наказателния кодекс) са образувани 23,200 нови разследвания - това сочи статистикат на украинската главна прокуратура:

Съгласно официалните украински данни, интензивността на боевете в Украйна на 13 януари се е повишила, но числото на бойните сблъсъци е далеч от най-тежките дни. За изминалото денонощие украинците регистрират 166 бойни сблъсъка – с 26 повече на дневна база. По-сериозни са и руските бомбардировки с авиобомби – 99 използвани за последните 24 часа т.е. с 41 повече. Огромното количество от тях обаче са в Курска област – цели 49! Има рязко намаление на руския артилерийски обстрел – с 1500 снаряда по-малко на дневна база или общо 4500 руски снаряда са полетели към украински позиции на 13 януари, става ясно от данните в сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещото направление остава Покровското – 77 отбити руски пехотни атаки там за последните 24 часа според украинския генщаб. Още 13 са спрените руски атаки в съседното от юг Новопавловско направление, което вече обединява Кураховското и Времеевското направление. По 16 руски пехотни атаки са станали факт в Лиманското и Торецкото направление, 15 – в Курска област, а 14 са извършени в Краматорското направление, където основна руска цел е Часов Яр (ВИДЕО, 18+).

💥 A fighter from the 5th Separate Special Purpose Regiment "OMEGA" eliminates Russian personnel with precise RPG strikes. pic.twitter.com/kspp8KqZby — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) January 13, 2025

В дневния си анализ американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) обръща най-сериозно внимание на Покровското направление – по-конкретно, че руснаците се стремят да отрежат колкото се може повече логистични линии към Покровск. Цитирани са данни на украинския военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, че е отрязан път Т-0406 между Котлино и Удачно, на южния фланг на Покровск. И още – също на южния фронт път Т-0406 в участък между село Межово и Покровск, както и участък от Т-0504 между Покровск и Константиновка. ISW цитира геолокализирани видеокадри за пътя между Покровск и Константиновка като основание да се каже, че руснаците вече са прекъснали тази логистична линия. Прекъсването на логистичните линии за Покровск създава условия в крайна сметка украинските части, които отбраняват града, да бъдат принудени да се изтеглят. Украинският военен телеграм канал "Офицер+", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна Алекс, посочва, че руснаците активно трупат сили в Нововасильовка, на южния фланг на Покровск и че руските щурмове за превземане на Успеновка (западно от Нововасильовка) досега са неуспешни. Украинският военен Станислав Бунятов, командир на рота в батальона "Айдар", потвърждава и казва, че има доста сериозна мъгла при Нововасильовка, а до Успеновка е унищожена руска щурмова група с бронирана техника. Какво вече беше анализирано за ситуацията, припомнете си - Още: Мироопазващ контингент в Украйна: Позицията на Полша е показателна за Тръмп (ОБЗОР – ВИДЕО)

Интересен поглед на може би най-известния руски военнопропаганден канал в Телеграм "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, който е неколкократно награждаван от руския диктатор Владимир Путин. "Рибар" на практика признава, че след превземането на Курахово руснаците не могат да тръгнат устремно напред и да пречупят Дачно – една от свързващите точки с Покровското направление. Имало със сигурност руски опити селото да бъде превзето.

(КАРТА) По украински данни руснаците са успели да преминат на западния бряг на река Жребец – не при село Терно, където месеци наред бяха най-жестоките боеве в това направление, а при Макеевка, което е недалеч от Борово (югоизточно), в Купянското направление. Руската армия вече гледа към Грековка и река Оскол отвъд река Жребец, твърди един от най-изкъсо следящите войната в Украйна украински източници – NOELReports. Украинският генщаб засега не посочва Грековка като място на боеве в това направление. "Бием се за всяка къща, всеки сантиметър, това е 60-та механизирана бригада" - така описа битката за Терно в интервю за известния украински журналист Юрий Бутусов командирът на 144-та гвардейска мотострелкова дивизия на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) полковник Василий Попов. Две руски мотострелкови дивизии - 144-та и 67-ма, от 22 октомври непрекъснато атакуват там. Терно е основна логистична точка за цялото Лиманско направление, в резултат на което главният телевизионен пропагандист на Руската федерация Владимир Соловьов лично дойде да заснеме репортаж за операцията по превземането на селото в командния пункт на 144-та руска дивизия. Освен това, един от най-известните руски военнопропагандни блогъри,Юрий Подоляк постави въпроса какво точно се случва в Терно, защо всяка седмица там изчезва батальон след батальон от стотици и стотици руски войници, обобщава Бутусов в профила си във Facebook и дава линк към целия си репортаж в YouTube:

(КАРТА) В Новопавловското направление е все по-очевидно, че макар и много бавно руснаците затягат обръча около Велика Новоселка. Все още на северния фланг те не са успели да пробият и овладеят изцяло село Нови Комар, което е отправна точка за фланга, но боевете там текат с пълна сила. Има геолокализирани видеокадри за руско военно присъствие от юг, в Нескучно, като украински прогнози гласят, че Велика Новоселка едва ли ще издържи дълго:

За Курска област "Офицер+" обръща внимание, че севернокорейците там са доста опитни в стрелбата и успяват да унищожат много украински FPV дронове, само че не е много ясно как се справят с електронното заглушаване – оборудване имат, резултати не толкова. Прави впечатление, че там нещата сякаш "замръзнаха" - например руският военнопропаганден телеграм канал "Два Майора" повтаря как продължавали боевете при село Махновка, Суджанска община. Това е ситуация, която си стои на практика една и съща от дълго време насам.

Watch how Ukraine’s SOF repel North Korean troops assault in russia’s Kursk region.



The special forces eliminated 17 DPRK soldiers. One North Korean soldier had set an unsuccessful trap for the rangers of the 6th Regiment and blew himself up with a grenade. pic.twitter.com/nObBOMnusI — SPECIAL OPERATIONS FORCES OF UKRAINE (@SOF_UKR) January 13, 2025

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 80 дрона клас "Шахед" по цели в Украйна. 58 са свалени с ПВО и мобилни огневи групи, 21 са приземени с електронно заглушаване. Има щети от отломки от дронове по жилищни сгради и автомобили в Сумска, Киевска, Житомирска и Харковска област, обобщават в своята сводка украинските ВВС.

🇺🇳🇺🇦 NATO Secretary General praised Ukrainian radar systems as a "model of effective defense innovation". He highlighted their cost-efficiency and said similar innovations could lower NATO's defense spending. Still, he emphasized that "the current 2% GDP spending is… pic.twitter.com/PXqcDBz6gn — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 13, 2025