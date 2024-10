След 4 дни: Изгасиха пожара в петролното депо в Крим (ВИДЕО)

След 4 дни пожарът в петролното депо във Феодосия на окупирания полуостров Крим е изгасен. Обектът пламна след украинска атака с дронове в ранните часове на 7 октомври.

After 4 days, the fire at the oil facility in Feodosia which was attacked by Ukraine was extinguished. Initial reports claim that around 9 oil tanks completely burned out and another 4 were damaged. pic.twitter.com/PsXyWYCnYl