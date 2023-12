След лавина от критики: Водеща на BBC се извини за неприличен жест в ефир (ВИДЕО)

Кадърът я показва секунда преди да започне новинарският бюлетин на BBC на 6 декември как показва на камерата среден пръст, очевидно предназначен за снимачния екип, малко преди да започне с новина за разследването на бившия премиер на Великобритания Борис Джонсън във връзка с Covid скандала.

"Това беше лична шега с екипа и много съжалявам, че излезе в ефир! Нямах намерение това да се случи и съжалявам, ако съм обидила или разстроила някого", написа тя.

Hey everyone , yesterday just before the top of the hour I was joking around a bit with the team in the gallery.



I was pretending to count down as the director was counting me down from 10-0.. including the fingers to show the number. So from 10 fingers held up to one.



When…