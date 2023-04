След поредните руски удари - цветя пред паметника на Леся Украинка (СНИМКИ)

Както и в предходните подобни инициативи на солидарност, така и сега органите на реда бързо пристигнаха на място.

През януари московчани донесоха цветя на паметника след руския удар по жилищна сграда в Днипро, припомня каналът NEXTA.

On Friday, Moscow residents once again carried flowers to the Lesya Ukrainka monument. Soon the police arrived there.



The locals left a plaque there that read "Uman. Dnipro."



This is not the first time Moscow residents have brought flowers to this monument on days when… pic.twitter.com/AQMImHVdbb