Прости ни, Украйна: Арести в Русия при всеки опит за солидарност с украинците (СНИМКИ)

В Москва пред паметника на известната писателка Леся Украинка са били задържани три момичета заради опит да поднесат цветя или защото на чантата на едното е имало надпис "Не на войната“, съобщи в телеграм канала си SOTA.

Не по-различно е в Санкт Петербург, където масово задържат хора, оставящи цветя пред паметника на украинския символ Тарас Шевченко. На полицията обаче е наредено да казва, че причината за арестите са ... "ковид мерките", независимо от факта, че самите полицейски служители са масово без маски.

ОЩЕ: Във Варшава вдигнаха от сън руските дипломати с възстановка на руската инвазия (ВИДЕО)

В Санкт Петербург 77-годишната художничка Елена Осипова също излезе с антивоеннен плакат "Не на войната".

In St. Petersburg, 77-year-old artist Elena Osipova took to the anti-war picket.



Photo: Astra pic.twitter.com/1i3Y4uLiNr