След размяната: Стана ясно къде е най-големият жив опозиционер на Путин (ВИДЕО)

Пуснатият на свобода от Русия опозиционер Владимир Кара-Мурза се намира в болница в Германия, след като стана част от мащабната затворническа размяна между Москва и Запада.

Информацията за местонахождението на активиста е потвърдена от трима души - семейния му приятел Леонид Невзлин, съпругата на друг разменен политически затворник (Андрей Пивоваров) Татяна Усманова и адвоката на Кара-Мурза.

По думите на Усманова - Владимир Кара-Мурза, заедно с Андрей Пивоваров и политика Иля Яшин, който също беше освободен, - са на преглед в болница близо до Кьолн.

Въвразговор с Невзлин Кара-Мурза е казал, че до последния момент не е знаел къде го водят - "за да го разстрелят или нещо подобно". Това показва, че политическите затворници не са имали информация за размяната до самото ѝ осъществяване.

The FSB published footage of sending prisoners from Russia



The video includes German citizen Rico Krieger, pardoned in Belarus, journalist Evan Hershkovich, Marine Paul Whelan, German citizen Patrick Schebel, detained for importing candies with marijuana, as well as political… pic.twitter.com/doBXlg2402