След съобщения за атака с дронове: Спряха движението по Кримския мост, гори петролен танкер

"Движението на моторни превозни средства по Кримския мост е временно прекратено. Молим намиращите се на моста и в зоната на проверка да запазят спокойствие и да следват указанията на сътрудниците на пътната безопасност", се казва в съобщението. Причините за прекратяването на движението засега не се съобщават от Москва.

Въпреки това в Twitter вече се появиха снимки, за които се твърди, че са от Кримския мост. На тях се вижда огнено кълбо и взрив, като информацията засега е оскъдна.

"Attack of unmanned surface and air drones in the Kerch Strait," Russians report. pic.twitter.com/M0dmezUp2k

Освен това се появи аудиозапис от руска военна комуникация, от който става ясно, че има нападение с дронове срещу моста. "Внимание, Говори Кавказ Трафик: Наблюдава се атака с безпилотни въздушни апарати, има инцидент в Керченския пролив. Моля, всички съдове да засилят наблюдението и в случай на опасност да докладват на Кавказ Трафик", се казва в аудиозаписа.

Според друг руски източник, цел на атаката е бил петролен танкер, който се намира на около 30 мили от моста. В информацията се съобщава, че дронът се е врязал в плавателния съд, който е избухнал в пламъци.

Russian channels report a strong fire near the bridge. What is actually burning, we will find out for sure tomorrow. pic.twitter.com/D4rdPEQr9J