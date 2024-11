След замразените преговори за членство в ЕС: Стихийни протести в Грузия (ВИДЕА)

След изявлението на управляващите в Тбилиси, че Грузия се отказва от евроинтеграции до 2028 година, в столицата и други градове на страната започнаха стихийни протести, предаде ASTRA.

В столицата митингът обгради офиса на управляващата партия "Грузинска мечта" и стигна до булеварда пред парламента, който явно ще бъде отново блокиран.

Протестиращите удрят загражденията, които силите на реда поставиха по време на протестите тази пролет. Грузинските медии пишат, че подобни протести има в цялата страна.

Междувременно грузинският президент Саломе Зурабишвили се обяви за единствения легитимен представител на властта в страната, предаде NEXTA.

„Днес аз съм единствената легитимна институция в тази страна, единственият легитимен представител на тази страна, единственият, който има право да говори пред света от името на нашето общество. Ще направя това и ще бъда тук до края, ще бъда до вас и общността. Това е съпротивително движение и аз ще бъда президент до края.

