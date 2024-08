Снаряд поразява движеща се кола: Ужасът на войната, споделен от Харков и Белгород (ВИДЕО)

Вече 77 души станаха ранените след вчерашната руска атака с авиобомби срещу втория най-голям украински град Харков. 7 души са загинали, включително дете - това сочат официалните данни на украинските власти.

При атаката беше уцелена жилищна сграда, а сред ранените има общо 18 деца - продължава издирване на хората след отломките: Руснаците засипаха Харков с авиобомби КАБ, убиха момиченце на детска площадка (ВИДЕО)

A Ukrainian reporter in Kharkiv, where a rocket hit a few hours ago, explains why Ukraine needs permission to use Western weapons on Russian territory. pic.twitter.com/WG02yAzAT9