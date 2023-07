Спецоперация по Днепър: Как украинците елиминират руски позиции (ВИДЕО)

Към момента това не изглежда като близък вероятен сценарий, но украинската армия продължава да притеснява руснаците - при Антоновския мост.

ВИДЕА: Руски БТР и танк се премятат и пушат зрелищно

Сега украинските специални части публикуваха видеокадри от украинска операция по река Днепър. Кадрите показват в резюме как се превзема руска позиция и как се спира бягство на руснаци с лодка:

Ukrainian SSO units showed footage of their operations on the Dnipro river and its islands south of Kyzomys (46.527575771542836, 32.358157225704865). In the end of the video an FPV drone smashes itself into a Russian boat with personnel on board. pic.twitter.com/TUYRApSBHx