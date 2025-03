"Спрях ПВО, за да преговарят": Тръмп резултат - десетки загинали и ранени след руски удар в Доброполя (СНИМКИ)

Най-малко 11 души са загинали, а 30 са ранени след пореден руски удар, този път в центъра на украинския град Доброполя. Ударът е попаднал в центъра на града - поразени са общо 8 пететажни сгради, административна сграда, както и 30 автомобила. Заради атаката са избухнали вторични пожари, обобщава спешната служба на Украйна.

В типичен за терористичните групировки стил, когато спешните служби са започнали да гасят пламъците след първия удар, е имало втора руска атака - с дронове клас "Шахед" и при нея щети е понесла пожарна кола.

Въпреки продължаващата и сега заплаха, спасителите продължават да работят. Локализиран е пожар в 20 апартамента, пламъците са угасени в три сгради с обща площ 190 кв. метра.

Снощи Одеса също беше ударена от поредна руска въздушна атака. Изгорял е склад със селскостопанска техника, автосервиз, соларни панели и четириетажна сграда: Силни взривове в Одеса, Русия отново атакува града с десетки дронове (ВИДЕО)

Scary footage from Odesa. A Russian Shahed drone exploded near a car, close to a gas station that was also targeted. Russians continue their nightly attacks on civilian and energy infrastructure, resulting in fires at an industrial building and gas station. https://t.co/Dxcy3xAa1w pic.twitter.com/tyjwLioFAO