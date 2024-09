Стармър със смешен лапсус: Призова "Хамас" да върне „колбасите“ вместо заложниците (ВИДЕО)

Премиерът на Обединеното кралство направи смешен лапсус.

Киър Стармър се изказа погрешно и призова "Хамас" да върне „колбасите“, а не заложниците, държани в Газа. Той говори пред конференцията на Лейбъристката партия за първи път, откакто стана министър-председател.

Стармър бързо се коригира - "заложниците, разбира се" - но видеото съхрани смешното изявление.

