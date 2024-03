Столтенберг на първо посещение в Армения (ВИДЕО)

Още: Арменските банки казват "сбогом" на руските карти "Мир"

Столтенберг проведе среща с премиера Никол Пашинян, на която бяха обсъдени въпроси за укрепване на сътрудничеството между Армения и НАТО. "Заинтересовани сме от задълбочаване на нашето сътрудничество с НАТО и се надявам, че индивидуално разработената програма за Армения ще бъде приета възможно най-скоро", каза Пашинян.

NATO Secretary General Jens Stoltenberg arrived in Armenia for the first time in his position, which he holds for the tenth year



Stoltenberg held a meeting with Prime Minister Pashinyan, where issues of strengthening Armenia-NATO cooperation were discussed.



"We're interested in… pic.twitter.com/XATwayrrOx