Страхът от връщащите се руски войници от Украйна се промъква в Русия (ОБЗОР - ВИДЕО)

Ново милиционерско звено с име "Тигър – закон и ред" се появи в Русия – в Приморски район. То е съставено от "ветерани от специалната военна операция" (бел. ред. - СВО – гнусното име на войната в Украйна, което налага режимът на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин). Целта му – да бъде намерена работа на връщащите се оцелели руски войници. Именно перспективата милиони такива войници да се върнат с опустошени от войната души и непознаващи друг начин на живот, освен насилието, тревожи вече сериозно Кремъл: "Новите афганистанци": Кремъл започва да се страхува от военните, завърнали се от фронта

Известният руски пропагандист и военен кореспондент на "Известия" Александър Сладков също обърна внимание на темата. Той внушава как всъщност ветерани от войните в Афганистан и Чечения масово са "нормални хора, въпреки реките кръв зад гърба им", обаче имало "по един-двама", които предизвикват проблеми. Ще има такива, които заради посттравматичен стрес ще искат да рушат – готови ли сме, пита Сладков и добавя, че това също са "деца на Майка Русия".

More was revealed by military correspondent Sladkov, who quoted this video and wrote an entire post about returning veterans, many of whom will obviously be problematic. He even titled his post “PROTECTION OF INTERNAL ORDER FROM VIOLENT VETERANS”



So this unit in Primorye was… pic.twitter.com/4Je0cxSb0y — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) July 27, 2024

Как обаче се отнася "Майка Русия" към такива деца – руски пропагандни канали като Baza публикуваха видеозапис от охранителна камера, показващ как 48-годишен "ветеран от СВО" бива бит и измъчван с електрошокова палка до смърт от руската милиция. Или казано по друг начин – няма човек, няма проблем, мотото на Сталин: ВИДЕОКАДРИ, 18+. А за да има ново пушечно месо за армията на Путин в Украйна, губернаторът на Ростовска област Василий Голубьов обяви еднократна премия от 1,2 млн. рубли (около 13 900 долара) за влизане в руската армия, която областните власти ще плащат. Това обаче е "промоция" - важи само от 27 юли до 31 август, 2024 година. "Промоцията" е поредната напоследък – най-впечатляващи са парите, които дават в Москва: 1,9 млн. рубли еднократна премия и общо 5,2 млн. рубли заплата за 1 година (тук влиза и премията) – ако оцелееш толкова време в Украйна. В Московска област еднократната премия за влизане в руската армия вече е 1,7 млн. рубли – още едно показно, че Кремъл търси пушечно месо, а то явно не се намира лесно: Пушечното месо е кът: Рекордна премия за московчани да влязат в руската армия, руският съд поскъпна драстично

I understand that there has been a lot of talk lately about exponentially increasing payouts to Russians for signing a death contract. But this morning on Solovyov's they seem to have another record. Recruits from the Moscow region will receive as much as 5,200,000 rubles for the… pic.twitter.com/3X7izOqr7r — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) July 27, 2024

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Интензивността на боевете по целия фронт в Украйна не е много по-различна на дневна база. За денонощието на 27 юли са отчетени 129 бойни сблъсъка, със 7 повече спрямо 26 юли, сочи сутрешната сводка на украинския генщаб. Най-горещите направления отново са Покровското и Торецкото – с 29 и 28 руски пехотни атаки съответно. В Кураховското направление, където украинците все още удържат позиции в Красногоровка, е имало 18 руски пехотни атаки. Популярният украински телеграм канал Deep State отчита руски напредък главно в Покровското направление – Новоселовка Перша, Уманско, Водяне, както и в Красногоровка. "Руското знаме е издигнато на сграда близо до кръстовището на улиците "Белински" и "Ленин" (има геолокализирани видеокадри от 25 юли), а боевете се водят на подстъпите към улица "Набережная". Отбраната на украинските формирования се разпада бързо, основната фаза на боеве в гъсто населените райони приключи, украинците не са правили контраатаки няколко дни и вероятно ще отстъпят още повече", пише за Красногоровка популярният руски военен телеграм канал "Рибар", след като боевете за градчето с 16 000 души население преди войната текат от началото на годината насам.

The 110th back in action, featuring Moscow biker boys. pic.twitter.com/tIhN0dS2yU — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 27, 2024

Поредни впечатляващи видеокадри от Донецка област, показващи как американски БТР "Брадли" (Bradley) съсипва руски бронетранспортьор, използван при поредния опит за руска пехотна операция, повдигна въпроса колко важен елемент са тези машини, доставени от САЩ. Голямата порция доставки стана за неуспешната лятна контраофанзива на Украйна от 2023 година – тогава САЩ доставиха около 300 БТР-а "Брадли", наричани "убийци на танкове". Оттогава обаче вече 93 американски БТР-а са унищожени, пленени или понесли щети според публичните данни на проекта Oryx, който отчита загубите във военна техника на Украйна и Русия само на база геолокализирани снимки и видеокадри – заради ефективни действия на руската армия и защото някои са използвани за резервни части, за да бъдат поправени други.

Donetsk Oblast, a Ukrainian M2A2 Bradley IFV engages a Russian BMP, sending dozens of 25mm shells tearing into the Russian armored vehicle with its Bushmaster chaingun. pic.twitter.com/ebgNlck7LR — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 27, 2024

В неделното издание на The Times кореспондентът на британското издание в Донбас Максим Тъкър дава повече подробности за ситуацията. Той показва как американските БТР-и са предоставени главно на само една бригада – 47-ма механизирана бригада на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Именно тя беше основна ударна сила в украинската контраофанзива от лятото на 2023 година. В материала на Тъкър основна фигура е 28-годишен архитект от Лвов, сега командир на един от екипажите на "Брадли" в 47-ма бригада. Става въпрос за жена – кодово име Дзвинка. 47-ма бригада и "Брадли"-тата са използвани главно, когато ситуацията е критична и трябва да се запушават дупки в отбраната – с тактика на бързи удари, масирана стрелба, евакуация на украински пехотинци и бързо отстъпление до укрепена позиция. Но бригадата е вече много изтощена – според Дзвинка трябва и други бригади да поемат част от тежестта на операциите с "Брадли". Освен това, руската тактика вече е да се търсят главно позции, които според разузнавателни данни се отбраняват от по-неопитни украински части, с по-колебливо командване и да се удря там. И често това оставя силите на 47-ма бригада неподсигурени по фланговете. А руснаците в Покровското направление използват често за разузнаване дронове, които украинците не успяват да заглушат.

Дзвинка споделя, че лично тя и колегите ѝ, с които работи в екип, са преживели шест руски обстрела с артилерия и дронове, които са уцелили "Брадли"-то. Бронята на американската машина обаче им е спасила живота във всеки един от тези случаи, макар че при последния на украинката се е наложило да излиза през люка пълзешком, защото шрапнел пронизва лявата ѝ ръка. И това след като колегата ѝ с позивна Лакин успява да кара БТР-а, който дими и пуши, 2 километра навътре в контролираната от украинците територия, преди да излязат. "Ако не бяха "Брадли", нямаше да сме живи 100% - в съветски бронетранспортьори досега щяхме да сме загинали", категоричен е той. Но 47-ма бригада иска най-новата версия на "Брадли" - с камери, обхващащи картината навън на 360 градуса и противотанкови ракети Javelin. В доставената на Украйна версия на БТР-а противотанковата ракетна система се управлява ръчно, а за да се дават насоки на пехотата, командирът на екипажа трябва да се подаде от люка, заради липсата на видимост.

Що се отнася до Торецк, Станислав Краснов, командир на взвод в рамките на 95-та десантно-щурмова бригада на ВСУ, коментира пред "Киев24", че в района на село Ню Йорк руснаците са спрени. "Не мисля, че те ще могат да напреднат, особено след като самите те поемат много голям риск, вклинявайки се толкова дълбоко в нашата отбрана в Ню Йорк - те самите могат лесно да бъдат обградени там", каза той. Думите му са в противовес на казаното от политическия анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке как украински части рискували обкръжение точно в района между Ню Йорк и Зализно. Има и геолокализирани видеокадри, показващи връщане на позиции от украинската армия в северната част на Пивдено: Куп предупреждения: Украйна ще допусне ключов пробив на фронта (ОБЗОР - ВИДЕО)

Near New York and Toretsk, enemy advances have been halted at this point, but they continue their assault attempts, according to the commander of a platoon from the 95th Separate Air Assault Brigade of the Ukrainian Armed Forces. pic.twitter.com/bNBYaaefkm — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 27, 2024

За Харковска област впечатление прави, че в Купянското направление е имало само 3 руски пехотни атаки. Иначе от север са били 9 - "Рибар" прави обзор, в който посочва, че руската армия си върнала изцяло село Глубоко и не позволява на украинците да настъпят в Стариця (северозападно от град Вовчанск), като руските позиции били на висок терен в северната част на селото. Украинците обаче не се отказвали от контраатаки по фланговете – но имало привлечени много войници, което отслабило украинската отбрана в Покровското и Кураховското направление. Геолокализирани видеокадри подсказват украински напредък по улица "Съборна" в централната част на Вовчанск и по улица "Степова" в североизточната част на града:

Впечатление прави и, че е имало само 6 руски пехотни атаки при Часов Яр и то на южния фланг, по линията Клещеевка - Андреевка, на 7-10 километра югозападно от Бахмут. Въпреки всички усилия, хвърлени месеци наред, руската армия така и не успява напълно да поеме контрола над тази зона:

Russian infantry tried to occupy a private house in Chasiv-Yar, but were met with drones from the 425th assault batallion SKALA. pic.twitter.com/V084UnJFxY — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 27, 2024

Тази нощ Русия изстреля авиационна ракета Х-59 от въздушното пространство над акваторията на Черно море и 8 дрона клас "Шахед" от нос Чауда, Крим. Ракетата е свалена, както и 7 от безпилотните летателни апарати, съобщават украинските ВВС. Почти всичко свалено е свалено над Одеска област.

