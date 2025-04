Странни обичаи за Великден (ВИДЕА)

Уникална традиция от провинциална Чехия. Стар обичай, известен като „маршируващия Юда“, е оцелял само в няколко села в източна Чехия. Най-старият тийнейджър в селото се облича като „сламен Юда“, символизиращ Юда Искариотски. След това той води процесия, в която децата ходят от врата на врата, пеят песни и получават сладкиши, яйца и пари от хората, а всичко се събира в количка, теглена от Юда.

В края на деня, след като обиколят всяко домакинство, децата водят Юда на хълм или поле извън селото, където му събличат носията.

Сламената премяна се изгаря тържествено, а даренията, събрани в каруцата, се разпределят поравно между участниците.

The oldest teenage boy in the village dresses up as "Straw Judas," symbolizing Judas Iscariot. He then leads a procession where children go from…

Този необичаен великденски ритуал се провежда само в 28 села в района в Чехия. Някои казват, че този ритуал е документиран за първи път още през 1893 г., въпреки че никой не знае точно откъде идва.

„Това е един вид пролетно лично прочистване“, пише кореспондентът на Euronews за обичая.

През 2015 г. монетният двор на Чехия издаде златна монета в чест на този народен обичай, който беше номиниран за защита на ЮНЕСКО като част от културното наследство на тази нация.

И още интересни обичаи

Животните в зоопарк в Обединеното кралство също празнуваха Великден. Според служителите великденското забавление има специално значение за животните. „Ние винаги измисляме креативни начини да насърчим естественото поведение на животните при търсене на храна и лов“, каза мениджърът.

"We're always coming up with creative ways to encourage animals' natural foraging and hunting…

Местните в град Вронтадос на гръцкия остров Хиос празнуваха православния Великден с вековна традиция, известна като „Ракетната война“. Те изстреляха хиляди самоделни ракети, осветяващи нощното небе в полунощ на Велика събота.

They launched thousands of homemade rockets, lighting up the night sky at midnight on Holy Saturday.