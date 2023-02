Странният танц на краката на Путин по време на срещата му с Лукашенко (ВИДЕО)

Докато слуша речта на Лукашенко относно търговията между Беларус и Руската федерация Путин не успява да контролира движенията на долните си крайници. Няма съмнение обаче, че те са толкова изразителни и изпълнени с особен заряд, че неизменно запленяват всички фотографи.

Видеото бе споделено от многобройни потребители в Twitter и Telegram и за часове стана "вирусно", събирайки огромен брой коментари - от предположения дали господарят на Кремъл страда от Паркинсон през съмнения, че тренира за барабанист до констатации от типа на "определено е спокоен и силен лидер, който никога не нервничи, истински алфа мъжкар".

Putin's feet during his meeting with Lukashenko.



Is this Morse code? pic.twitter.com/eRmvSBDQOn