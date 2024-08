Стратегически поглед върху по-скрития ефект от руското настъпление (ОБЗОР - ВИДЕО)

Стратегията на руското военно командване за разширяване на активния фронт в Украйна е опит на Русия да попречи на украинската армия да формира резерви и по-добри защитни позиции, както и мисъл да се спре всякакъв процес на натрупване на ресурс за бъдеща украинска контраофанзива. Това заяви бригаден генерал Андрий Хнатов в интервю за украинското издание "Главком".

Гнатов визира конкретно отварянето на 10 май, 2024 година на нов фронт в Харковска област, с атака откъм границата. Според генерала, руснаците са искали на всяка цена да спрат процеса на натрупване на резерви от войници и техника в Украйна, като привлекат украински части, заемащи досега определени позиции по линията на боеве, да се бият в нов участък. Руското военно командване вероятно разглежда запазването на инициативата навсякъде по фронта като стратегически императив и ще продължи да полага усилия за поддържане на текущия темп на руското настъпление в Украйна, за да ограничи способността на Украйна да отговори и да вземе инициативата в някои участъци на фронта, подчертава в дневния си анализ ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната). А в Харковска област в момента има паритет, но руски телеграм канали съобщават за постоянни украински опити за контраатаки при Вовчанск и Глубоко (ВИДЕО, 18+):

A Russian soldier shows the losses of the Russian army northwest of Krasne in Kharkiv Oblast, Ukraine. Graveyard. pic.twitter.com/OTE70YXZuW

Думите на Хнатов ясно отразяват къде Русия печели в момента – в Покровското направление, на запад от Авдеевка. За денонощието на 2 август там е имало 36 руски пехотни атаки, което е сериозно понижение на интензивността на боевете, тъй като почти цялата седмица дневният брой руски атаки беше над 50. Но като цяло интензивността на боевете навсякъде в Украйна не се променя особено на дневна база – 123 бойни сблъсъка спрямо 127 на дневна база. А причината в Покровското направление да има 17 руски пехотни атаки по-малко е, че в Лиманското направление са станали 15 руски пехотни атаки – но няма никакви данни за сериозна промяна на позиции там.

Популярният руски военнно-пропаганден канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, прави обзор на постигнатото от руската армия в Покровското направление за момента. Каналът отчита руски успехи по цялата линия на боеве от север на юг в това направление – в селата Тимофеевка, Весело и малко по-на изток. Всичко това е свързано с изтласкване на украинските сили зад линията на реките Вовча и Казенни Торец, което украинският военен експерт Константин Машовец вече дискутира – той смята, че за съжаление украинската армия не е успяла да използва тези реки в достатъчна степен и да спре макар и бавното руско настъпление. Но украинският генщаб посочва бойни действия при Новоселовка Перша на 2 август, а "Рибар" изяснява какво се случва – украинците опитват да пречат на руснаците да изградят понтони през река Вовча: Руската армия си тръгна от Армения, пълзи село по село в Украйна (ОБЗОР – ВИДЕО)

Второто най-горещо направление си остава Торецкото – 24 руски пехотни атаки там, като украинският телеграм канал Deep State отчита нови руски тактически успехи в село Зализно.

В Кураховското направление е имало само 3 руски пехотни атаки, в района на Красногоровка и към Константиновка. Изглежда руснаците си вземат кратка почивка, след като Красногоровка на практика падна – там обаче все още има отделни украински позиции и не всичко е под пълен руски контрол. "Рибар" се хвали, че руската армия вече владее участък от над 2 километра от път Т-0524 Маринка – Константиновка – Угледар и това ще позволи по-лесно руско настъпление към Константиновка от юг, след като руснаците опитват да атакуват и от източните покрайнини там. "Отрязан" от руснаците е и път O-0532, логистична връзка между Константиновка и Угледар - но това не е единствената такава логистична връзка и украинците далеч не са изправени пред сериозни логистични проблеми що се отнася до Угледар:

Novomikhailovka area.

The Russian Federation Flag is set on the Konstantinovka-Ugledar road.

RuAF expand the control area to south of Konstantinovka.



47.8401833,37.3786929 pic.twitter.com/MxHWEGzxvD