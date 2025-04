Стрелба и загинали в навечерието на Великден (ВИДЕО)

Трагичен инцидент с двама загинали се случи часове преди Великден в град Бад Наухайм, провинция Хесен. Нападател е открил стрелба, след което е избягал. От полицията са уверили, че няма опасност за жителите и посетителите на града. По информация на официалните власти стрелецът е бил един. До момента не са ясни мотивите на нападението му, съобщи БТА.

Извършеното престъпление е станало в района на жилищна сграда на три етажа в градчето, което се намира северно от Франкфурт.

A major police operation is underway in Bad Nauheim, Germany, after two people were shot on Saturday evening. The area has been extensively sealed off, and a helicopter is currently circling over the city. pic.twitter.com/8gAiOz5icD