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Стрелба с гранатомет в училище в Мелитопол (ВИДЕО)

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Стрелба с гранатомет в училище в Мелитопол (ВИДЕО)
Снимка: 36 обрмп/Генеральний штаб ЗСУ/украински генщаб

Зрител на състезание по борба в училище в окупирания от руснаците украински град Мелитопол стреля с гранатомет. Това съобщават редица руски телеграм канали, като има и видео от случилото се.

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Стрелба с гранатомет в училище в Мелитопол

Според информация на прокремълския телеграм канал Mash, изстрелът бил произведен "случайно". По незнайни причини зрителят донесъл оръжието в училището и без да иска натиснал спусъка. Това е установило официално разследване.

Заради случилото се, шестима души са ранени. Твърди се, че раните са леки и никой не е хоспитализиран.

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