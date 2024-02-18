Стрелба с гранатомет в училище в Мелитопол (ВИДЕО)
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Стрелба с гранатомет в училище в Мелитопол
Според информация на прокремълския телеграм канал Mash, изстрелът бил произведен "случайно". По незнайни причини зрителят донесъл оръжието в училището и без да иска натиснал спусъка. Това е установило официално разследване.
Заради случилото се, шестима души са ранени. Твърди се, че раните са леки и никой не е хоспитализиран.
Признание: Шефът на полската полиция неволно сам се е прострелял с подарения му от украинците гранатомет
A grenade launcher exploded at a school in occupied #Melitopol— NEXTA (@nexta_tv) February 18, 2024
According to the Kremlin media, one of the spectators brought a hand grenade launcher to a children's judo competition and accidentally fired it.
Six people were lightly injured. pic.twitter.com/rTaHN3BSxc
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Редактор:
Ивайло Ачев
Етикети: стрелба в училище Стрелба Мелитопол гранатомет