Стрелба с гранатомет в училище в Мелитопол (ВИДЕО)

Според информация на прокремълския телеграм канал Mash, изстрелът бил произведен "случайно". По незнайни причини зрителят донесъл оръжието в училището и без да иска натиснал спусъка. Това е установило официално разследване.

Заради случилото се, шестима души са ранени. Твърди се, че раните са леки и никой не е хоспитализиран.

A grenade launcher exploded at a school in occupied #Melitopol



According to the Kremlin media, one of the spectators brought a hand grenade launcher to a children's judo competition and accidentally fired it.



Six people were lightly injured. pic.twitter.com/rTaHN3BSxc