Стрелба в метрото в Брюксел (СНИМКИ)

В метрото в Брюксел тази сутрин са били произведени изстрели, но няма пострадали, съобщиха местни медии, цитирани от БТА. Извършителите на стрелбата са избягали, две от спирките на метрото са затворени от полицията. В района е бил открит автомат "Калашников". От видеозаписи е установено, че двама души са влезли в станция "Клемансо" въоръжени, а единият от тях е произвел изстрели по неизяснена цел. Според медиите е възможно да става дума за сплашване и разчистване на сметки в средите на наркоразпространителите.

Shooting with a Kalashnikov rifle at an internal train station in Brussels .. Police search the area https://t.co/tW7DOv9zg6