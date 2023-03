Стрелецът от Хамбург е сред загиналите

„Нямаме индикации за укриващ се извършител“, каза полицейски говорител на местопроизшествието, добавяйки, че следователите вместо това имат „индикации, че извършител може да е бил в сградата и може дори да е сред мъртвите“.

По-рано бе съобщено, че при стрелба близо до центъра на сектата "Свидетели на Йехова" в Хамбург са убити най-малко седем души, а 24 са били ранени.

Полицията съобщи в „Туитър“, че в съседния квартал Алстердорф е в ход голяма операция. Районът е на няколко километра от центъра на Хамбург, вторият по големина град в Германия.

Органите на реда призоваха хората да избягват района, да не напускат сградите, разположени на околните улици и да не звънят на спешните телефони, освен ако не е крайно наложително, за да не се претоварват линиите, предаде Франс прес.

По данни на ДПА спасителни екипи изнасят пострадали от сградата на религиозния център. Състоянието на седем души от ранените се оценява като тежко. Обстоятелствата около стрелбата засега не са известни.

